Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛПрожиточный минимум для пенсионеров предложили увеличить в России

Установить единый уровень прожиточного минимума планируют по всей стране. Это позволит определить размер социальной доплаты к пенсии. Кроме того, в 2020 году будут проиндексированы социальные пенсии для нерабочих пенсионеров.
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