Экономика
АМИТЕЛПрожиточный минимум для пенсионеров предложили увеличить в России
Установить единый уровень прожиточного минимума планируют по всей стране. Это позволит определить размер социальной доплаты к пенсии. Кроме того, в 2020 году будут проиндексированы социальные пенсии для нерабочих пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить124
Подробнее о событии
Показать все источники
В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Московский Комсомолец26 сентября в 11:21
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Армия и оружие
Российский спецназ заметили на территории Норвегии
ФедералПресс 16:30
Волейбол
Сербия победила Словению в финале чемпионата Европы по волейболу
Sports.ru вчера в 16:57
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Хоккей
Дубли Оши и Враны принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»
«Вашингтон» добился победы над «Каролиной» в предсезонном матче.
Sportbox.RU 16:19
Наука
Турецкий учёный угодил в тюрьму за исследование о раке
Турецкий ученый получил 15 месяцев тюрьмы за раскрытие государственной тайны.
Neva.Today 15:36
Политика
Украинцы требуют опубликовать текст разговора Зеленского с Путиным
Украинцы требуют, чтобы президент Владимир Зеленский опубликовал стенограммы своих телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Профиль 11:11
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика
Украина запустит транспорт на границе с Крымом
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
RT на русском 06:29
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Гаджеты
Apple может вернуть на iPhone светящийся «яблочный» логотип
На новые модели Apple iPhone может вернуться логотип в виде светящегося яблока.
Профиль 08:56
Футбол
«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы
«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 16:02
Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Lenta.ru вчера в 15:14
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Автоспорт
Маттиа Бинотто объяснил тактику Ferrari
F1news.ru 14:09
Политика
Путин простится с Жаком Шираком в Париже
Президент России Владимир Путин прилетит в Париж на церемонию прощания с бывшим лидером Франции Жаком Шираком, который умер 26 сентября.
Телеканал 360° вчера в 09:09
Наука
Как выглядят новорожденные тигрята
Благодарим за видео пользователя YouTube Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ.
Популярная механика 07:19
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° вчера в 06:49
Политика
Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin
Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).
Вести.Ru 11:38
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Политика
Трамп подозревал Украину во вмешательстве в выборы
Президент США Дональд Трамп предпринимал попытки найти информацию, свидетельствующую о том, что Украина была причастна к вмешательству в американские выборы.
ПолитРоссия 05:52
Политика
Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
Слово и Дело 17:10
Театры
Премьера оперы «Сказка о царе Салтане» прошла в Большом театре
Первая оперная премьера нового сезона в Большом театре состоялась на Новой сцене: «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова в постановке Тугана Сохиева и Алексея Франдетти порадовала тех, кто хотел бы приводить на русскую классику детей без риска подвергнуться культурному шоку и обратиться в бегство после первого акта.
Московский Комсомолец 11:10
Футбол
Шевченко может сменить Джампаоло на посту главного тренера «Милана»
Руководство «Милана» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера своего бывшего футболиста Андрея Шевченко.
Sport24.ru 17:17
Происшествия
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Игры
Epic Games Store планирует обновить интерфейс
Epic Games сообщили, какие функции они планируют добавить в EGS. У магазина появится новая главная страница.
Cyber.sports.ru 12:52
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33