Экономика
Бийский рабочийКак изменится прожиточный минимум пенсионеров в России в 2020 году
Проектом федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году предусмотрен в размере 9311 рублей.
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В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Московский Комсомолец26 сентября в 11:21
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
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«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила опубликовать стенограммы телефонных разговоров экс-президента США Барака Обамы.
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Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери. Это произошло в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.
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Около 20 тысяч человек участвуют в митинге в Москве
В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве принимают участие около 20 тыс. человек.
RT на русском 09:08
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
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Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом Opal
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Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development.
Политика Сегодня 26 сентября в 03:41
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Загрузчик Epic Games Store получил обновление. В разработке находится новая главная страница
В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
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Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
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Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 27 сентября в 13:56
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика
Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Экономика
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр 26 сентября в 11:29
Технологии
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК вчера в 04:01
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Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
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Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.
Lenta.ru вчера в 15:14
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
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К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Происшествия
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
В Новой Москве женщина попала под лопасти работающего комбайна. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 12:18
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России в Сочи
Как писал интернет-портал «Кубань 24», квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Сочи выиграл пилот «Феррари» Леклер.
Кубань 24 09:35
Футбол
«Лацио» разгромил «Дженоа», «Рома» одолела «Лечче»
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Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Транспорт
Рассматривается новый способ борьбы со снегом на дорогах
Специалисты РосдорНИИ предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорог и сугробами, сужающими ширину проезжей части в зимнее время.
Molnet.ru 26 сентября в 08:30