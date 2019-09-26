Экономика

Бийский рабочийБийский рабочийКак изменится прожиточный минимум пенсионеров в России в 2020 году

Проектом федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году предусмотрен в размере 9311 рублей.
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