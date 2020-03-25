Общество

ТагилСити.руТагилСити.руЖизнь россиян изменится с 1 апреля

С 23 марта по 12 апреля все школьники РФ уйдут на вынужденные каникулы. Причиной этому стала китайская коронавирусная инфекция.
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Индексация пенсий, чипирование обуви: что ждет россиян с 1 апреля

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Жизнь россиян изменится с 1 апреля

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Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

News.ruвчера в 17:00
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Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Политика

Киев назвал срок завершения эпидемии коронавируса на Украине

Офис президента Украины Владимира Зеленского выпустил прогноз по выходу страны из эпидемии коронавируса.
Народные новости вчера в 11:12
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Происшествия

На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Известия 08:35
Общество

«Крик-предупреждение»: Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о подруге, которая перенесла коронавирус в Америке.
Вечерняя Москва 05:41
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости вчера в 09:04
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.
Говорит Москва вчера в 00:06
Политика

Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Lenta.ru 06:04
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Общество

Правительство готовит рекомендации по ограничению работы ТЦ

Правительство России готовит рекомендации для региональных властей по возможному ограничению деятельности торгово-развлекательных центров.
Моллы.Ru 06:52
Общество

Таиланд полностью закрывает границу

Власти Таиланда решили полностью закрыть въезд и выезд из страны. Граница будет закрыта с 26 марта.
НТВ 08:17
Политика

На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:51
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
ТАСС 23 марта в 11:35
Шоу-бизнес

Перед смертью Юлия Началова страдала от псориаза

StarHit.ru 05:01
Здоровье

Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области

Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.
Rostov gazeta 07:12
Общество

Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
РБК 07:26
Экономика

В России утвержден прожиточный минимум

Согласно подписанному приказу, величина прожиточного минимума составляет 10 609 рублей — в целом по Российской Федерации.
U74.Ru 05:25
Происшествия

Убившего трех женщин мужчину задержали в Москве

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девушек и женщины на юго-востоке столицы 15 лет назад.
Вечерняя Москва 08:20
Музыка

Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big

Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
АиФ Пермь 23 марта в 23:03
Здоровье

Власти Коми заявили о двух новых подтвержденных случаях коронавируса

В Сыктывкаре (Коми) выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавирусом.
FlashNord 08:38
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Здоровье

Минздрав разрешил назначать ибупрофен при лечении коронавируса

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса, однако 19 марта пересмотрела свои рекомендации.
Комсомольская правда вчера в 09:26
Здоровье

Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Известия 08:50
Общество

Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»

Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
Lenta.ru 23 марта в 11:17
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году

Из-за ситуации с коронавирусом валовой внутренний продукт (ВВП) России может снизиться в этом году.
Известия 06:14
Политика

Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:06
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