Общество

Вести.RuВести.RuКак изменится жизнь россиян с 1 апреля

Индексация пенсий, голосование по поправкам в Конституцию РФ, внеплановые каникулы и многое другое ждет россиян апреле, пишет NEWS.ru. Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус. Индексация пенсий С 1 апреля у россиян вырастут пенсии.
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С первым апреля: что изменится в России в следующем месяце

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Что ждет россиян с 1 апреля

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Жизнь россиян изменится с 1 апреля

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Какие перемены ждут жителей России с 1 апреля

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Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Вести.Ru04:39

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

News.ruвчера в 17:00
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Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
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Песков рассказал о самочувствии Путина после посещения Коммунарки

BFM.ru 06:23
Общество

В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:39
Общество

Психиатр рассказал, как убедить родителей остаться дома из-за COVID-19

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На территории Украины планируется ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней, заявил на заседании кабмина глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
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Общество

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РБК 07:26
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
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Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
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Политика

Шойгу призвал отрегулировать законодательство

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
РИА Новости 04:47
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов.
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Стали известны детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»

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В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
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РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов

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На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
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Жена Павла Мамаева назвала шуткой слова о переезде в другую страну

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана призналась, что слова о переезде в другую страну были шуткой.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:42
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
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Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
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МИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков

Российские СМИ и политиков обвинили в дезинформации. Ранее мы писали: В Польше начато производство лекарства от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 14:52
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В Кремле обсуждают возможность отмены парада Победы

КМВ Новости 06:29
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
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Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru 01:52
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Депздрав назвал препараты для лечения COVID-19 на дому

Отмечается, что курс лечения будет считаться завершенным, если результаты двух тестирований на COVID-19 с разницей в двое суток, будут отрицательными.
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В АТОР оценили убытки российского туризма

Убытки российских туроператоров могут достигнуть 37 млрд. рублей из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции.
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До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

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Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 78,08-78,28 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 78,14 руб. — это на 14,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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