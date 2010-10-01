Общество
Аткарский уездЪКакие изменения в жизни ожидают россиян с 1 июня
С 1 июня 2020 года в РФ вступают в силу ряд новых законов и поправок, касаются они взыскания долгов, банковского роуминга и отдыха в детских лагерях. Так, срок регистрации компаний, которые занимаются обеспечением отдыха детей, заканчивается 1 июня.
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Политика
В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
В Кремле прокомментировали беспорядки в США
В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Общество
В Севастополе приезжих начали тестировать на коронавирус
С 1 июня всех въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус.
Коммерсантъ 06:03
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Хоккей
«Авангард» подпишет контракт с чемпионом мира
РИА ОмскИнформ 00:43
Футбол
Берхамов покинул тульский «Арсенал»
«Арсенал» исключил из заявки полузащитника Кантемира Берхамова. Срок контракта 31-летнего хавбека с туляками истек.
Sports.ru 04:51
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия
В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев
Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
АиФ Урал 04:33
Общество
Голикова рассказала о начале выплат на детей от 3 до 16 лет
В России 1 июня начались выплаты пособий в 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет по заявлениям, поступившим до 25 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Rambler News Service 04:43
Общество
МВД ввело новые трехзначные коды для автономеров в ряде регионов
МВД утвердило изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов, соответствующий приказ уже подписан, сообщил источник в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 06:55
Киберспорт
Escape from Tarkov достигла рекордного пикового онлайна — 200 тысяч игроков
Исполнительный директор Battlestate Games Никита Буянов сообщил, что их шутер Escape from Tarkov достиг рекордного пикового онлайна — 200 тысяч одновременных игроков.
Игромания.ру 05:45
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
Общество
Джон Джонс борется с вандалами на улицах Альбукерке
Отказавшись от титула UFC в полутяжелом весе, лучший в мире боец вне зависимости от весовой категории, Джон Джонс, переключился на борьбу с вандалами на улицах своего города.
FightTime.ru 05:06
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня 29 мая в 08:33
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Банки начали предлагать россиянам цифровые карты
В условиях пандемии банки решили предложить клиентам новый продукт — цифровые карты в формате электронных кошельков.
Новые Ведомости 06:03
Экономика
Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам
С 1 июня изменяются правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Надо будет заполнять новый реквизит — код вида дохода.
ИА Клерк.Ру 29 мая в 09:59
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Происшествия
Медведица растерзала россиянина в Казахстане
В Казахстане медведица растерзала гражданина России, сообщили в пресс-службе МВД республики.
РЕН ТВ 05:08
Авто
Минпромторг России напомнил о выгодах приобретения новых автомобилей
МИР 24 30 мая в 22:06
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС
Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM 06:48
Общество
Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок
Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Татар-информ 30 мая в 07:56