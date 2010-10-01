С 1 июня 2020 года в РФ вступают в силу ряд новых законов и поправок, касаются они взыскания долгов, банковского роуминга и отдыха в детских лагерях. Так, срок регистрации компаний, которые занимаются обеспечением отдыха детей, заканчивается 1 июня.

Какие изменения в жизни ожидают россиян с 1 июня

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