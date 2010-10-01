Общество
РамблерКак изменится жизнь россиян с 1 июня
Завтра в России вступят в силу ряд новых законов и поправок. Они касаются отдыха в детских лагерях, банковского роуминга, взыскания долгов. Срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха, заканчивается 1 июня.
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
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В Ингушетии неизвестные обстреляли легковушку, погиб водитель
Неизвестные лица обстреляли машину. Водитель погиб, злоумышленников ищут. Инцидент произошел около 11:00 в районе села Яндаре.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
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Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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По словам разработчиков, новый логотип посвящен трем предстоящим годовщинам в истории команды: 120- и 125-летним юбилеям клуба (в 2023 и 2028 годах соответственно), а также 40-летию единственной для «Вероны» победы в чемпионате Италии в сезоне-1984/85.
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Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
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Елизавета примерила на себя роль ведущей и говорила именно в той манере, к которой привык ее папа.
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ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
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Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
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В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
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