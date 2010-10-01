Завтра в России вступят в силу ряд новых законов и поправок. Они касаются отдыха в детских лагерях, банковского роуминга, взыскания долгов. Срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха, заканчивается 1 июня.

Как изменится жизнь россиян с 1 июня

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