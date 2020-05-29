Общество
РамблерКак изменится жизнь россиян с 1 июня
Завтра в России вступят в силу ряд новых законов и поправок. Они касаются отдыха в детских лагерях, банковского роуминга, взыскания долгов. Срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха, заканчивается 1 июня.
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
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Кроссовер Geely Icon по продажам опередил Kia Sportage
Компания Geely начала продажи нового кроссовера с уникальным дизайном Geely Icon в начале текущего года.
Новые автомобили 30 мая в 23:35
Общество
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Газета.Ru вчера в 14:33
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В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском вчера в 15:40
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Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки
Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
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Лидер ЦСКА Джеймс продлит контракт
Предполагается, что соглашение будет подписано после того, как Джеймс вернётся в Россию.
Sport.ru вчера в 15:14
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Жителю Екатеринбурга, толкнувшему журналиста во время протеста в сквере, грозит три года колонии
Znak.com 01:00
Общество
В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка
В Екатеринбург сегодня прибыл вывозной рейс из США, на котором на родину вернулись 74 российских гражданина.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru 30 мая в 16:28
Транспорт
В трамваях и троллейбусах Саратова вводят оплату проезда при входе
Четвертая Власть 01:21
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлен до 14 июня
Согласно распоряжению губернатора Омской области Александра Буркова, режим самоизоляции продлен до 14 июня.
РИА ОмскИнформ 30 мая в 23:44
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
Гаджеты
Xiaomi назвала дату анонса фитнес-браслета Mi Band 5
Официальный аккаунт Xiaomi Mall объявил официальную дату презентации нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 в WeChat.
Экономика сегодня вчера в 13:29
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Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Происшествия
Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe вчера в 05:56
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Общество
Попова назвала регионы, готовые отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» назвала регионы, жители которых смогут в числе первых отправиться на отдых, москвичи пока что смогут отдыхать только в своем городе.
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 30 мая в 01:23
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс вчера в 07:05