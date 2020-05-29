Общество

РамблерРамблерКак изменится жизнь россиян с 1 июня

Завтра в России вступят в силу ряд новых законов и поправок. Они касаются отдыха в детских лагерях, банковского роуминга, взыскания долгов. Срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха, заканчивается 1 июня.
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Списание долгов, новые пособия и банковский роуминг. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Life.ruвчера в 20:40

Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Рамблервчера в 12:12

Карантин по-новому, пособия детям и ЖКУ. Что изменится в России с июня

Anews29 мая в 04:44

Что изменится в России с 1 июня: выплата пособий на детей, старт ЕГЭ-2020, отмена банковского роуминга и другие нововведения

Гарант29 мая в 13:37

Президентские выплаты, банковский роуминг и ОСАГО по-новому: как изменится жизнь россиян с 1 июня

Сиб.фм29 мая в 05:56

Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

URA.Ruвчера в 06:00

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Авто

5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris

АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
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Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Известия вчера в 22:17
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Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
9
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
174
Общество

Что ждет россиян в июне 2020 года

На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
104
Авто

Кроссовер Geely Icon по продажам опередил Kia Sportage

Компания Geely начала продажи нового кроссовера с уникальным дизайном Geely Icon в начале текущего года.
Новые автомобили 30 мая в 23:35
20
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Происшествия

В Москве ветер повалил более 60 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском вчера в 15:40
11
Общество

Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки

Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:35
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Баскетбол

Лидер ЦСКА Джеймс продлит контракт

Предполагается, что соглашение будет подписано после того, как Джеймс вернётся в Россию.
Sport.ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин вмешался в дискуссию о положении российских артистов

Lenta.ru 00:46
Происшествия

Жителю Екатеринбурга, толкнувшему журналиста во время протеста в сквере, грозит три года колонии

Znak.com 01:00
Общество

В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка

В Екатеринбург сегодня прибыл вывозной рейс из США, на котором на родину вернулись 74 российских гражданина.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
89
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru 30 мая в 16:28
12
Транспорт

В трамваях и троллейбусах Саратова вводят оплату проезда при входе

Четвертая Власть 01:21
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлен до 14 июня

Согласно распоряжению губернатора Омской области Александра Буркова, режим самоизоляции продлен до 14 июня.
РИА ОмскИнформ 30 мая в 23:44
83
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
9,6K
Общество

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
949
Общество

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
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Гаджеты

Xiaomi назвала дату анонса фитнес-браслета Mi Band 5

Официальный аккаунт Xiaomi Mall объявил официальную дату презентации нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 в WeChat.
Экономика сегодня вчера в 13:29
11
Общество

Выявлена новая группа риска по коронавирусу

В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
78
Происшествия

Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe вчера в 05:56
17
Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Вести.Ru 00:58
5
Общество

Попова назвала регионы, готовые отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» назвала регионы, жители которых смогут в числе первых отправиться на отдых, москвичи пока что смогут отдыхать только в своем городе.
Live24 30 мая в 06:41
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета вчера в 23:06
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 30 мая в 01:23
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Хоккей

«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»

Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс вчера в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
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