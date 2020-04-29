Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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Повышение пенсии и переводы без комиссии: какие нововведения ждут россиян с 1 мая
ТК Звездавчера в 01:15
Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года
ProUfu.ru29 апреля в 00:34
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«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
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Общество
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Инфорос вчера в 02:08
Авто
УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 29 апреля в 05:07
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Многоквартирный дом закрыли на карантин в Красноярске
НГС24 вчера в 10:36
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
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Стало известно, какие товары подорожают после карантина
После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
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Роспотребнадзор сообщил, когда возможна вторая волна коронавируса
Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что осенью этого года возможна вторая волна пандемии коронавируса.
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Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19
Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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В России зафиксировано 7933 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы вчера в 03:35
Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
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Авто
Lamborghini представит 7 мая новый автомобиль
Запустить конвейер итальянцы планируют 4 мая, а через три дня они намерены представить новый автомобиль.
За рулем Кубань вчера в 16:21