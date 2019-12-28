Общество
Панорама Ростова-на-ДонуКак изменится жизнь россиян с 1 января 2020 года
В январе 2020 года в России вступает в силу ряд законов, которые затронут повседневную жизнь миллионов россиян. Об этом рассказал официальный сайт Госдумы.
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Электронные трудовые и доплата врачам за онкодиагнозы: какие законы вступят в силу с 1 января 2020 года
Уральский рабочий28 декабря в 00:29
Повышение соцвыплат и налог для самозанятых. Что изменится в жизни воронежцев с 1 января
Вести Воронежвчера в 00:45
Электронные трудовые и индексация маткапитала: Какие законы вступают в силу в России с 1 января 2020 года
Актуальные Новости29 декабря в 03:04
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Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Авто
ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования
С января 2020 года ВТБ приступает к выдаче кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования «Первый» и «Семейный автомобиль».
Происшествия
В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС
При нападении на пост ДПС в Магасе погиб сотрудник полиции, еще двое ранены.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Экономика
С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
Условия потребительских кредитов, напомним, в РФ начали ужесточать в начале 2019-го года — в течение года в два раза снизился размер процентов, а ежедневная ставка была ограничена одним процентом.
Хоккей
Президент КХЛ: «Отношение „Салавата Юлаева“ к Кубку Шпенглера наносит вред имиджу Лиги»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» в Кубке Шпенглера, где уфимская команда потерпела три поражения со счетом 6:11 и выбыла в четвертьфинале от чешского «Оцеларжи».
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов: хочу реванша Хабиба и Конора
Нурмагомедов — старший хочет реванша Хабиба и Конора. Об этом сообщается на сайте news.sportbox.ru.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Британское издание «The Times» опубликовало информацию, согласно которой ФИФА рассматривает изменения правил определения офсайда.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Наука
Почему немеют ноги и руки?
Для начала необходимо понять, почему ноги и руки вообще могут неметь.
Кино
Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года
Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Гаджеты
В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
Экономика
Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году
Индексация пенсий неработающих пенсионеров, которая ожидается с 1 января 2020 года, коснется 32 млн россиян.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Космос
Более 3500 добровольцев помогли составить карту астероида Бенну
В проекте по составлению карты поверхности Бенну, требуемой для дальнейшего изучения астероида, приняло участие более 3,5 тысяч добровольцев.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Bloomberg: более миллиона москвичей стали жертвами угроз взрывов
Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»
Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
Футбол
«Интер» готов предложить «Челси» 25 млн фунтов за Эмерсона. «Юве» тоже заинтересован
«Интер» может приобрести флангового защитника «Челси» Эмерсона. Миланский клуб готов предложить за футболиста 25 миллионов фунтов.
Экономика
Вступил в силу закон о повышении МРОТ
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».