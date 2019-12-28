В январе 2020 года в России вступает в силу ряд законов, которые затронут повседневную жизнь миллионов россиян. Об этом рассказал официальный сайт Госдумы.

Как изменится жизнь россиян с 1 января 2020 года

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