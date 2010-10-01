C 1 августа вступают в силу несколько законов и правил. Рассказываем, что изменится в жизни туляков с началом последнего месяца лета. Об изменениях сообщает ТАСС, ссылаясь на Правительство Российской Федерации.

Как изменится жизнь туляков с 1 августа

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