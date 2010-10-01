Экономика
Первый ТульскийКак изменится жизнь туляков с 1 августа
C 1 августа вступают в силу несколько законов и правил. Рассказываем, что изменится в жизни туляков с началом последнего месяца лета. Об изменениях сообщает ТАСС, ссылаясь на Правительство Российской Федерации.
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Изменение цен ОСАГО и перерасчет пенсий. Как изменится жизнь новороссийцев с августа
Наша газета (Новороссийск)вчера в 11:30
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Политика
Посол в Минске призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 09:08
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Общество
В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже
Lenta.ru 08:47
Общество
В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском
Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Происшествия
В Иране задержали главаря террористической группировки
По версии иранской стороны, задержанный действовал с поддержкой США. Его имя Джамшид Шармахд, он возглавлял группировку «Тондар».
Известия 08:35
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Происшествия
На Депардье подали новую жалобу о домогательствах
В рамках дела известного французского актера Жерара Депардье, которого два года назад подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, вероятно, будет возобновлено расследование.
Вести.Ru 08:56
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Происшествия
В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.
RT на русском 07:08
Общество
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Общество
Более 10 тысяч человек в Берлине выступают против карантина
Порядка 11 тысяч человек в Берлине участвуют в акции протеста против карантина, связанного с коронавирсной инфекцией.
Газета.Ru 08:58
Кино
Пятый сезон «Бумажного дома» станет для сериала последним
Мадрид, 1 августа 2020, 10:04 — REGNUM Netflix объявила, что пятый сезон испанского сериала «Бумажный дом» станет последним.
REGNUM 03:04
Общество
Новое пособие по безработице введут в России с 1 августа
Правительство Российской Федерации приняло решение ввести для граждан, оставшихся без работы и имеющих в семье несовершеннолетнего ребенка, дополнительное пособие: государство будет доплачивать 3 тысячи рублей.
Народные новости 08:22
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Технологии
Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда
SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru вчера в 14:11
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
В России ремонт автомобилей и запчасти могут подорожать в 10 раз, прогнозируют аналитики.
Деловое.ТВ 08:27
Происшествия
Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
RT на русском вчера в 18:16
Футбол
Рабинер высказался по поводу происходящего в «Химках»
Известный журналист Игорь Рабинер поделился мнением о ситуации в «Химках».
ProstoProSport 08:14
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Шоу-бизнес
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews 06:58
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Клип известной исполнительницы Светланы Лободы на песню Boom Boom ставит рекорды по дизлайкам.
Территория новостей 07:14
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
CT news вчера в 16:45
Технологии
Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов
Вторая – сеть пропадает в определенных местах, к примеру, в подвалах или зданиях с очень толстыми стенами.
Evo-rus.com 02:20
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41