С 1 октября 2019 года пенсии отдельных категорий российских пенсионеров ощутимо вырастут.

Как изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года

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