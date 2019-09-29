Экономика
ФАНКак изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года пенсии отдельных категорий российских пенсионеров ощутимо вырастут.
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Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Московский Комсомолецвчера в 08:15
Автоматически обработано 7013 источников, обновлено в 07:17, Вашингтон
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Политика
Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в церемонии прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС.
РБК 05:58
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Общество
В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла
На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев.
БИЗНЕС Online 02:40
Транспорт
ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов
Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
News.ru 02:34
Гаджеты
Официально: смартфон Xiaomi Mi Mix 4 не существует
Представитель компании в социальной сети Weibo заявил, что никаких других аппаратов в линейке Mi Mix не будет — только Alpha.
iXBT.com 05:18
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
Ключевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал Дениса Солодовникова своим ключевым заместителем, который будет курировать ФЦП развития региона и заниматься вопросами генплана.
РИА Новости 06:54
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Единоборства
Тони Фергюсон, претендующий на пояс Хабиба, анонсировал следующий бой
РЕН ТВ вчера в 10:08
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал вчера в 10:22
Культура
Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается
Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Собчак должна была стать ведущей программы «Пусть говорят», но выход передачи с ее участием в эфир оказался под вопросом, поскольку стороны еще не согласовали финансовые условия.
Ведомости 06:33
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Политика
В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
RT на русском 06:05
Экономика
Utair вновь столкнулась с иском о банкротстве
Процедуру банкротства инициировала компания – контрагент перевозчика «Флеш лайт капитал», а сумма требований составила чуть более 307 тыс. руб.
ТурДом 03:44
Происшествия
Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы
Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 02:43