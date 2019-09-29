Экономика
ФАНКак изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года пенсии отдельных категорий российских пенсионеров ощутимо вырастут.
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Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Московский Комсомолецвчера в 08:15
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Политика
Украина назвала срок достижения критериев для членства в НАТО и ЕС
Правительство Украины ставит целью до 2025 года достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз.
Lenta.ru 06:58
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Происшествия
Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы
Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Митинг в Элисте, участники которого выступили против назначения врио руководителя города Дмитрия Трапезникова, прошел 29 сентября, сообщает «Калмыкия-Онлайн».
РБК 05:04
Здоровье
Врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью в Москве
В одной из московских больниц удалось спасти женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы.
Газета.Ru вчера в 14:12
Культура
Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается
Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Собчак должна была стать ведущей программы «Пусть говорят», но выход передачи с ее участием в эфир оказался под вопросом, поскольку стороны еще не согласовали финансовые условия.
Ведомости 06:33
Политика
Ключевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал Дениса Солодовникова своим ключевым заместителем, который будет курировать ФЦП развития региона и заниматься вопросами генплана.
РИА Новости 06:54
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
РИА Новости 05:20
Политика
В Раде заявили, что от Украины в ПАСЕ приехали четыре человека
Как ранее заявлял Гончаренко, Украина на два месяца может потерять возможность участвовать в работе ПАСЕ, если Рада до понедельника не отправит на утверждение состав новой делегации.
РИА Новости 04:12
Экономика
В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2020—2022 годы
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020—2022 годы, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 06:52
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Культура
На ТНТ стартует 20-й сезон мистического шоу «Битва экстрасенсов»
В субботу на канале ТНТ состоится премьера 20-го, юбилейного сезона мистического шоу «Битва экстрасенсов».
Вокруг ТВ 27 сентября в 06:52
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Космос
SpaceX презентовала корабль для полёта на Марс
Владелец SpaceX Илон Маск представил публике прототип многоразового космического корабля, способного перевозить космонавтов и грузы на Марс и Луну.
Популярная механика 05:50
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Шоу-бизнес
Корикова попросила Мединского защитить Заворотнюк от желтой прессы
Актриса Елена Корикова в своем инстаграме на фоне слухов о болезни Анастасии Заворотнюк обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой защитить звезд кино и шоу-бизнеса от желтой прессы.
Московский Комсомолец 04:14
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
В Хакасии мать за деньги давала своих дочек педофилу
Krasnoyarskmedia.ru 05:50
Политика
В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций
Позиция Берлина в отношении антироссийских санкций остается прежней, необходим содержательный прогресс в реализации минских договоренностей, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 06:34
Политика
В Чечне возмутились идеей назвать поселок в честь царского генерала
Жители Грозного негативно отнеслись к идее властей города назвать новый поселок на территории Октябрьского района именем генерала Арцу Чермоева, который во время Кавказской войны воевал в царской армии.
Lenta.ru 07:15
Происшествия
В Петербурге задержали оскорбившего ФСБ и Путина вандала
В Санкт-Петербурге вневедомственной охране удалось задержать вандала, расписавшего ограждение Русского музея нецензурными словами в адрес ФСБ и Владимира путина, лидера РФ.
Discover24 07:08