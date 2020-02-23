Экономика

Гипер ННГипер ННКак изменятся ставки по ипотеке в 2020 году

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Эксперты ипотечного рынка не скрывают своего оптимизма в отношении 2020 года: расширение программ господдержки заемщиков и последовательное снижение ключевой ставки Центробанка дают основания полагать, что жилищные займы в ближайшем будущем станут еще дешевле.
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Как изменятся ставки по ипотеке в 2020 году

Гипер НН21 февраля в 02:22

Как формируются ставки по ипотеке

Finam.Ruвчера в 02:00

Россияне массово рефинансируют ипотеку

EastRussiaвчера в 09:02

В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты

Курьер. Среда. Бердск22 февраля в 22:54

Совкомбанк идет на понижение ипотечных ставок

Единый банк01:00
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Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

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Российская газета 12:49
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Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
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Возросло число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Германии

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен возросло до 30.
Lenta.ru 11:06
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Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Газета.Ru 12:17
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Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
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На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Общество

Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
RT на русском 03:59
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Вести.Ru 13:10
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Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
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Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
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Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые, как заявили в армии Израиля, пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора.
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Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Газета.Ru 06:46
Политика

Стало известно, что Путин подарил Трампу в 2018 году

Отмечается, что президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет, посвященных чемпионату мира по футболу в России.
Вечерняя Москва 12:13
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Назван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Газета.Ru 09:25
Политика

Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
РИА Новости 13:41
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Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской

Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать.
Дни24 22 февраля в 04:57
Политика

СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа

Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
РБК 03:04
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Футбол

Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд

Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
РБК вчера в 10:19
Политика

Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане

Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Известия 10:01
Политика

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском 11:35
Происшествия

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Газета.Ru 13:20
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Microsoft озвучила характеристики Xbox Series X

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Huawei представила улучшенный смартфон Mate Xs с гибким экраном

ТАСС 11:31
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Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
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Honor представил флагман V30 Pro по умеренной цене в Европе

В прошлом году в Китае представили смартфон Honor V30 Pro. Сейчас он занимает третье место в рейтинге камер DxOMark.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
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