Экономика

Гипер ННГипер ННКак изменятся ставки по ипотеке в 2020 году

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Эксперты ипотечного рынка не скрывают своего оптимизма в отношении 2020 года: расширение программ господдержки заемщиков и последовательное снижение ключевой ставки Центробанка дают основания полагать, что жилищные займы в ближайшем будущем станут еще дешевле.
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Как изменятся ставки по ипотеке в 2020 году

Гипер НН21 февраля в 02:22

Как формируются ставки по ипотеке

Finam.Ruвчера в 02:00

Совкомбанк идет на понижение ипотечных ставок

Единый банк01:00
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OAnews вчера в 11:00
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