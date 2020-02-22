Экономика
Гипер ННКак изменятся ставки по ипотеке в 2020 году
Эксперты ипотечного рынка не скрывают своего оптимизма в отношении 2020 года: расширение программ господдержки заемщиков и последовательное снижение ключевой ставки Центробанка дают основания полагать, что жилищные займы в ближайшем будущем станут еще дешевле.
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Театры
В Петербурге показали премьеру Анны Карениной
Общество
Кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля?
С первого числа на 6,1 процента подрастут пособия тем согражданам, которые по тем или иным причинам не накопили нужного трудового стажа, а потому могут рассчитывать лишь на минимальную, социальную пенсионную выплату.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Политика
Путин поздравил буддистов с Новым годом
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Наука
Специалисты разработали препарат на основе клеток крови пациента
Политика
Сандерс выиграл демократические праймериз в Неваде
Сандерс набрал в Неваде 44,6%. Сенатор Берни Сандерс выиграл первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии, пишет РИА Новости.
Хоккей
Александр Овечкин забил 700-ю шайбу в НХЛ
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Оксана Самойлова, супругу рэпера Джигана, вышла из роддома в четверг.
Космос
Волонтеры помогут классифицировать галактики по типам
Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами работы, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео
Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
Адвокат оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины
Россия считает, что арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, поскольку он касается претензий Украины в отношении суверенитета над Крымом, то есть это не спор относительно толкования или применения Конвенции по морскому праву.
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC
Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.
Политика
Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
Кино
Режиссер сериала «Сваты»: седьмой сезон может стать последним
Общество
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Общество
Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы
Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».
Происшествия
Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству
Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу
Космос
Камеры NASA зафиксировали преследующий МКС НЛО
Камера NASA обнаружила НЛО, который парил недалеко от МКС.