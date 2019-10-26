Минувший тур Лиги чемпионов и Лиги Европы сложился удачно для клубов чемпионата Англии, хотя некоторым из них пришлось изрядно помучиться.

Как клубы АПЛ выступили в Лиге чемпионов и Лиге Европы

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