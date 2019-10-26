Минувший тур Лиги чемпионов и Лиги Европы сложился удачно для клубов чемпионата Англии, хотя некоторым из них пришлось изрядно помучиться.

Как клубы АПЛ выступили в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Политика В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, который был в итоге подписан президентами Турции и России.

Происшествия Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Политика Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Общество Неделя в Ленобласти начнется со снега По прогнозу, на территории Ленобласти завтра, 28 октября, ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также на протяжении всего дня будет облачно.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Политика Оппозиция потребовала от Киева отменить закон о декоммунизации Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от руководства Киева отменить на территории Украины закон о декоммунизации и реабилитировать осужденных за это граждан.

Наука Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.