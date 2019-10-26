Лига чемпионов
Газета.RuКак клубы АПЛ выступили в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Минувший тур Лиги чемпионов и Лиги Европы сложился удачно для клубов чемпионата Англии, хотя некоторым из них пришлось изрядно помучиться.
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«Тоттенхэм» пришел в себя, но с «Ливерпулем» такое проходит редко. Беттинговое превью матча тура АПЛ
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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Шмурнова на главный матч 10-го тура АПЛ
Sport24.ruвчера в 16:22
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