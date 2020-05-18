На фоне пандемии коронавируса золото стало самым популярным активом для сбережения денег. В условиях неопределённости на финансовых рынках вложения в драгметалл оказались более выгодными, чем покупка государственных облигаций США. К такому выводу пришли эксперты Всемирного совета по золоту.

Как коронавирус повлиял на доходность золота и гособлигаций США

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