Финансы
RT на русскомКак коронавирус повлиял на доходность золота и гособлигаций США
На фоне пандемии коронавируса золото стало самым популярным активом для сбережения денег. В условиях неопределённости на финансовых рынках вложения в драгметалл оказались более выгодными, чем покупка государственных облигаций США. К такому выводу пришли эксперты Всемирного совета по золоту.
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