Общество
Чехов сегодняКак купить квартиру на материнский капитал
Девелоперская компания «Унистрой» предлагает своим клиентам бесплатные консультации по вопросу, как купить квартиру на материнский капитал в одном из жилых комплексов https://unistroyrf.ru/objects/, возведенных компанией, и предоставляет готовый пакет документов на выбранный объект недвижимости для подачи в подразделения ПФР.
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Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Общество
Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах глупым оскорблением, неожиданным для церкви.
Технологии
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Футбол
«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
Экономика
В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики
Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Авто
В России начались продажи обновленного Volkswagen Passat
В России начались продажи обновленного Volkswagen Passat.
Общество
Миронов просит Генпрокуратуру проверить информацию о пытках обвиняемых по делу «Сети»
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет получения показаний его фигурантов с применением физического насилия.
Происшествия
Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая
Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Политика
МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Политика
Песков ответил на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий.
Происшествия
Восьмилетняя девочка без вести пропала в Петербурге
Восьмилетняя девочка пропала без вести в городе Санкт-Петербурге.
Футбол
Саратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»
Авто
Рассекречены фото первых прототипов Aurus
В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Биатлон
Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS
Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина требуют, чтобы слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам были открытыми.
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Футбол
«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ
"Барселона" опровергло информацию о заключении контракта с компанией, которая занималась имиджем президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Общество
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника
Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде телефонного спама
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Экономика
Росстат зафиксировал рост зависимости экономики от нефти и газа
В результате в отраслевой структуре промышленности выросла доля добычи нефти и газа.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ
Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.