Общество

Чехов сегодняЧехов сегодняКак купить квартиру на материнский капитал

Девелоперская компания «Унистрой» предлагает своим клиентам бесплатные консультации по вопросу, как купить квартиру на материнский капитал в одном из жилых комплексов https://unistroyrf.ru/objects/, возведенных компанией, и предоставляет готовый пакет документов на выбранный объект недвижимости для подачи в подразделения ПФР.
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Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

News.ru 06:26
Политика

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
РИА Новости 07:45
Общество

Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах глупым оскорблением, неожиданным для церкви.
Lenta.ru вчера в 06:22
Технологии

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС 15:26
Футбол

«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
Интерфакс-Спорт вчера в 10:32
Экономика

В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики

Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
РИА Новости 11:40
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:56
Авто

В России начались продажи обновленного Volkswagen Passat

В России начались продажи обновленного Volkswagen Passat.
Motor 05:39
Общество

Миронов просит Генпрокуратуру проверить информацию о пытках обвиняемых по делу «Сети»

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет получения показаний его фигурантов с применением физического насилия.
ТАСС 10:25
Происшествия

Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая

Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.
РИА Новости 13:42
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости 15 февраля в 21:09
Политика

МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
Газета.Ru 15:24
Общество

В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Российская газета 15:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 10:59
Политика

Песков ответил на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий.
Известия 11:25
Происшествия

Восьмилетняя девочка без вести пропала в Петербурге

Восьмилетняя девочка пропала без вести в городе Санкт-Петербурге.
Регион online 13:57
Футбол

Саратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»

Репортер64 вчера в 17:57
Авто

Рассекречены фото первых прототипов Aurus

В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
Shraibikus News 04:33
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 14:59
Биатлон

Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина требуют, чтобы слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам были открытыми.
News.ru 11:31
Технологии

NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077

NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 13:39
Футбол

«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ

"Барселона" опровергло информацию о заключении контракта с компанией, которая занималась имиджем президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.
Газета.Ru 12:08
Политика

Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Взгляд.ру 07:21
Общество

Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника

Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
Российская газета 15:34
Технологии

Россиян предупредили о новом виде телефонного спама

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
ToDay News Ufa 01:23
Армия и оружие

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
РИА Новости 14:06
Экономика

Росстат зафиксировал рост зависимости экономики от нефти и газа

В результате в отраслевой структуре промышленности выросла доля добычи нефти и газа.
Forbes 12:12
Общество

Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:02
Здоровье

Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ

Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
Рифей-Пермь 14:17
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Административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Республики Татарстан Российской Федерации. Находится на северо-западе республики.
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