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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Как менялась структура портфелей ПИФов

Как менялась структура портфелей ПИФов Пандемия коронавируса привела к заметным изменениям в структуре портфелей розничных фондов.В источнике
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Коммерсантъ

Как менялась структура вложений открытых ПИФов

Коммерсантъ07:05
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В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов

Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.
В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов
Взгляд.ру07:09
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Для участия в «цепи» от Вильнюса до границы Белоруссии зарегистрировались 48 тыс. человек

Почти 50 тыс. человек зарегистрировались для участия в массовой акции в поддержку протестующих после президентских выборов жителей Белоруссии, в ходе которой участники выстроятся в "живую цепь" от Вильнюса до границы с Белоруссией.
ТАСС02:26

Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

"В первом полугодии текущего года существенно возросли поставки из России подсолнечного масла, объем экспорта в стоимостном выражении составил $210 млн, увеличившись в 7,5 раза, несмотря на общее снижение товарооборота из-за пандемии", - рассказал Александр Рыбас.
Российская газета23:00
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Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с «черных» ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
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Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.
Газета.Ru06:58
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Воспользовались перемирием. В ЛНР заявили об оборудовании позиций ВСУ

Украинские силовики используют перемирие в Донбассе для оборудования новых позиций на юго-востоке, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Радио Sputnik04:52

Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Взгляд.рувчера в 04:15
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