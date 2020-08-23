Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.
Почти 50 тыс. человек зарегистрировались для участия в массовой акции в поддержку протестующих после президентских выборов жителей Белоруссии, в ходе которой участники выстроятся в "живую цепь" от Вильнюса до границы с Белоруссией.
"В первом полугодии текущего года существенно возросли поставки из России подсолнечного масла, объем экспорта в стоимостном выражении составил $210 млн, увеличившись в 7,5 раза, несмотря на общее снижение товарооборота из-за пандемии", - рассказал Александр Рыбас.
Иранские специалисты получили доступ к части информации с «черных» ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Украинские силовики используют перемирие в Донбассе для оборудования новых позиций на юго-востоке, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.