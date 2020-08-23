«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.