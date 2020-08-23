Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".