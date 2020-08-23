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Коммерсантъ

Как менялась структура портфелей ПИФов

Как менялась структура портфелей ПИФов Пандемия коронавируса привела к заметным изменениям в структуре портфелей розничных фондов.В источнике
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Бизнес-новости в Кирове

В структуре вложений открытых ПИФов лидируют нефть и газ

Бизнес-новости в Кирове14:39
Коммерсантъ

Как менялась структура вложений открытых ПИФов

Коммерсантъ07:05
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Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде на турнире в Брентвуде и стал временным чемпионом WBC, также завоевав бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета.
Газета.Ru02:09
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«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
Avtovesti.com10:50
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Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
РБК13:56

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости04:46

В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске

Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".
РЕН ТВ14:04
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