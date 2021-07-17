К 10 мая перед коррекцией капитал Бэнкмана-Фрида составлял $16,7 млрд, но в результате коррекции он всего лишь за день упал до $11,5 млрд. К июню глава FTX лишился еще пары миллиардов, а потери за 2 месяца составили $8,4 млрд.

РБК вчера в 12:00