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Экономика

Как миллиардеры терпели убытки на падении рынка криптовалют

Самые большие суммы в абсолютном долларовом выражении потерял 29-летний основатель консалтинговой компании Alameda Research и биржи FTX, один из самых молодых миллиардеров планеты Сэм Бэнкман-Фрид.
РБК
Состояние миллиардеров, вкладывавшихся в криптовалюту, уменьшилось на 15,5 млрд долларов.
ФАН
Например, Джед Маккалеб и Крис Ларсен из Ripple в ходе майской коррекции лишились по 1,6 млрд и 1,3 млрд долларов соответственно.
Экономика сегодня
Главный исполнительный директор Microstrategy Майкл Сэйлор стал менее обеспечен на 1,5 млрд долларов, а гендиректор биржи криптовалюты Coinbase Брайан Армстронг лишился 1,6 млрд долларов.
ФАН

С чего всё началось

Как миллиардеры терпели убытки на падении рынка криптовалют

К 10 мая перед коррекцией капитал Бэнкмана-Фрида составлял $16,7 млрд, но в результате коррекции он всего лишь за день упал до $11,5 млрд. К июню глава FTX лишился еще пары миллиардов, а потери за 2 месяца составили $8,4 млрд.
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