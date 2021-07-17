РБККак миллиардеры терпели убытки на падении рынка криптовалютСамые большие суммы в абсолютном долларовом выражении потерял 29-летний основатель консалтинговой компании Alameda Research и биржи FTX, один из самых молодых миллиардеров планеты Сэм Бэнкман-Фрид.РБКСостояние миллиардеров, вкладывавшихся в криптовалюту, уменьшилось на 15,5 млрд долларов.ФАННапример, Джед Маккалеб и Крис Ларсен из Ripple в ходе майской коррекции лишились по 1,6 млрд и 1,3 млрд долларов соответственно.Экономика сегодняГлавный исполнительный директор Microstrategy Майкл Сэйлор стал менее обеспечен на 1,5 млрд долларов, а гендиректор биржи криптовалюты Coinbase Брайан Армстронг лишился 1,6 млрд долларов.ФАНЧитать далееСвернутьРБКРБКНародные новостиЭкономика сегодняФАНС чего всё началосьКак миллиардеры терпели убытки на падении рынка криптовалютК 10 мая перед коррекцией капитал Бэнкмана-Фрида составлял $16,7 млрд, но в результате коррекции он всего лишь за день упал до $11,5 млрд. К июню глава FTX лишился еще пары миллиардов, а потери за 2 месяца составили $8,4 млрд.РБКвчера в 12:00Подробнее о событииСостояние криптоинвесторов снизилось во время коррекции рынкаНародные новости04:30Аналитики оценили потери миллиардеров при падении рынка криптовалютЭкономика сегодня04:28Подсчитаны убытки криптоинвесторов на фоне просадки рынкаФАН04:27Как миллиардеры терпели убытки на падении рынка криптовалютРБКвчера в 12:00Показать ещёОценить5Поделиться