Экономика
RT на русскомКак могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году
В 2020 году в России может продолжиться снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день средний показатель по стране опустился до исторического минимума и составляет 9% годовых. Эксперты не исключают достижения отметки 8,7% уже летом.
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ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфакс31 января в 03:08
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Политика
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Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
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Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
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Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Игорь Семшов: вряд ли за ограблением моего дома стоят «левые» люди
Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов в интервью корреспонденту РИА Новости Михаилу Гончарову рассказал про сессию во время получения тренерской лицензии, о чувствах к московскому ЦСКА, про людей, стоящих за ограблением его дома в Подмосковье, а также об отношении к алкоголю и кальяну.
Общество
В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
По данным предприятия, минимальное радиоактивное загрязнение снежного покрова на небольшом участке территории промплощадки №1 было зафиксировано в понедельник в 9.46 (8.46 мск) в ходе планового осмотра сотрудниками профильной службы института.
Авто
В Уфе пройдет аукцион по продаже арестованных автомобилей
2 марта в Уфе уйдут «с молотка» 33 арестованных автомобиля.
Политика
В Кремле напомнили о приглашении Эрдогана в Крым
«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника», — заявил пресс-секретарь.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра
Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
Происшествия
Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией
Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Политика
Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны
Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя в юности
Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Космос
Робота с женской внешностью готовят к запуску в космос в Индии
В конце текущего года Индия намерена осуществить очередной космический прорыв. Она отправит в космос робота-гуманоида с женской внешностью.
Происшествия
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, под завалами могут находиться до десяти человек, двое извлечены.
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Общество
На неделю продлили карантин в школах Саратова
В Саратове на неделю, до 10 февраля, продлен карантин в школах, введенный из-за ОРВИ и гриппа.
Кино
Новые трейлеры и реклама со суперзвездами. Чем удивил Супербоул 2020
Супербоул считается самым рейтинговым телешоу в мире 2 января состоялся финал Национальной футбольной лиги США ушедшего сезона, он же Супербол, – самое главное телевизионное шоу Америки.
Политика
Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
Определение брака как союза мужчины и женщины следует прописать в Конституции РФ и тем самым пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации, считает вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.