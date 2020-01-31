В 2020 году в России может продолжиться снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день средний показатель по стране опустился до исторического минимума и составляет 9% годовых. Эксперты не исключают достижения отметки 8,7% уже летом.

Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

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