Экономика

ГородовойГородовойСредняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

В декабре 2019 года в России средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального за всю историю значения. Как сообщает Центробанк, она составила 9%. Также отмечается, что снижение кредитной ставки привело к увеличению популярности продукта.
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Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

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РИА Новости31 января в 02:06

Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

Российская газета31 января в 00:38
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Иностранцев, у которых будет выявлен новый коронавирус, будут депортировать из России.
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Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
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Кокорин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита-2»

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Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году

Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента.
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Зеленский назвал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing

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