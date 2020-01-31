Экономика
ГородовойСредняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
В декабре 2019 года в России средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального за всю историю значения. Как сообщает Центробанк, она составила 9%. Также отмечается, что снижение кредитной ставки привело к увеличению популярности продукта.
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ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфакс31 января в 03:08
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Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде
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