Экономика

RT на русскомRT на русскомКак могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

В 2020 году в России может продолжиться снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день средний показатель по стране опустился до исторического минимума и составляет 9% годовых. Эксперты не исключают достижения отметки 8,7% уже летом.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
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