Финансы
RT на русскомКак могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году
В 2020 году в России может продолжиться снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день средний показатель по стране опустился до исторического минимума и составляет 9% годовых. Эксперты не исключают достижения отметки 8,7% уже летом.
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Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Общество
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 350 человек
В провинции Хубэй отмечается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи со вспышкой коронавируса, на данный регион приходится основная часть случаев заболевания — при том, что во всем Китае болеют менее 15 тысяч человек, сообщает Reuters.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров
Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Общество
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Общество
В двух районах Приморья из-за коронавируса ввели режим ЧС
«Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11:00»,— сообщил глава Октябрьского района Александр Камленок.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Футбол
Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»
Происшествия
Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге
Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Армия и оружие
Российский спутник-инспектор «Космос-2542» вызвал беспокойство в США
Фигурное катание
Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Энергетика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Общество
Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020
2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Биатлон
Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в гонке преследования в рамках чемпионата мира среди юниоров в Швейцарии.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Общество
Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным
В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.