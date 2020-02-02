Финансы

RT на русскомRT на русскомКак могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

В 2020 году в России может продолжиться снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день средний показатель по стране опустился до исторического минимума и составляет 9% годовых. Эксперты не исключают достижения отметки 8,7% уже летом.
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Ипотека достигла дна

Коммерсантъ03:44

Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

RT на русском09:10

ЦБ: Ипотечные ставки в России снизились до рекордных девяти процентов

FreeNews-Volga11:17

Ставка по ипотечным кредитам достигла в РФ исторического минимума

ИА DixiNews // Новости Москвы11:00
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Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
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Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 350 человек

В провинции Хубэй отмечается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи со вспышкой коронавируса, на данный регион приходится основная часть случаев заболевания — при том, что во всем Китае болеют менее 15 тысяч человек, сообщает Reuters.
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Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

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Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров

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Китайские биржи открылись обвалом

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Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru 21:25
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Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Газета.Ru 20:58
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74.ru 22:08
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Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Газета.Ru 15:09
Происшествия

Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге

Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа.
Lenta.ru 31 января в 07:48
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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Российский спутник-инспектор «Космос-2542» вызвал беспокойство в США

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Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:40
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Общество

Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
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Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

РБК 21:55
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
Общество

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
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Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в гонке преследования в рамках чемпионата мира среди юниоров в Швейцарии.
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
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Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
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Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
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