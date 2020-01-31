Экономика
RT на русскомКак могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году
В 2020 году в России может продолжиться снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день средний показатель по стране опустился до исторического минимума и составляет 9% годовых. Эксперты не исключают достижения отметки 8,7% уже летом.
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ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфакс31 января в 03:08
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Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
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Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.