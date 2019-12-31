Финансы

RT на русскомRT на русскомКак могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020-го аналитики прогнозируют укрепление рубля, но со второй половины года всё окажется немного сложнее. Эксперты не исключают несколько вариантов развития событий на валютном рынке.
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Финансисты сделали прогноз на курс доллара в 2020 году

News.ru05:47

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:00

Экономический прогноз на 2020 год

Коммерсантъ02:00

Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Sputnik Абхазия00:55
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
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Спутник NASA сфотографировал таинственный рисунок на плато в Австралии

OAnews вчера в 23:32
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Сериалы января 2020 года: что обязательно стоит смотреть

Новые эпизоды «Содержанок», у руля которых теперь стоит постановщица Дарья Жук («Хрусталь»), зрители тоже увидят.
Вокруг ТВ вчера в 18:01
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Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия 05:20
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
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Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

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Lenta.ru 05:53
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Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
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В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
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В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

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Интерфакс 01:50
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Московским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СКР по региону опубликовано видео с места взрыва бытового газа в многоэтажке областного центра.
Российская газета 05:33
Транспорт

ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России

ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 05:44
Общество

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации в случае ЧС

RT на русском 05:26
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
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Путин поздравил Григоровича с днем рождения

ТАСС 04:34
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM 31.12.19 в 11:48
Общество

Почти 100 россиян выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее

RT на русском 02:07
Авто

МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей

Вступил в силу федеральный закон с новыми правилами государственной регистрации транспортных средств.
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Шоу-бизнес

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РЕН ТВ 31.12.19 в 06:53
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Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли

Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января, по другим делам назначены допросы на 9, 16 и 23 января, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в государственном бюро расследований.
Взгляд.ру 06:01
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Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»

В текущем сезоне Лиги 1 Осимхен провел 18 матчей, забил 10 голом и отдал 4 ассиста.
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В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием "Голландия": квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.
Газета.Ru 05:11
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В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

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Лыжник Устюгов может сняться с «Тур де Ски» из-за рождения ребенка

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В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 30.12.19 в 13:55
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ТАСС 31.12.19 в 06:23
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Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Российская газета 03:28
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