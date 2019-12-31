Финансы
RT на русскомКак могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020-го аналитики прогнозируют укрепление рубля, но со второй половины года всё окажется немного сложнее. Эксперты не исключают несколько вариантов развития событий на валютном рынке.
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Космос
Спутник NASA сфотографировал таинственный рисунок на плато в Австралии
Кино
Сериалы января 2020 года: что обязательно стоит смотреть
Новые эпизоды «Содержанок», у руля которых теперь стоит постановщица Дарья Жук («Хрусталь»), зрители тоже увидят.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Происшествия
Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Происшествия
Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске
Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Происшествия
В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета
Пассажир рухнувшего под Алма-Атой самолета Темирлан Кадауов награжден медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба департамента полиции казахстанского мегаполиса.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Московским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СКР по региону опубликовано видео с места взрыва бытового газа в многоэтажке областного центра.
Транспорт
ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России
ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
Общество
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации в случае ЧС
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Общество
Почти 100 россиян выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее
Авто
МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей
Вступил в силу федеральный закон с новыми правилами государственной регистрации транспортных средств.
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота попала в ДТП
В автомобиль такси, в котором ехала певица, врезался автобус. В момент ДТП певица направлялась в салон красоты.
Политика
Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли
Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января, по другим делам назначены допросы на 9, 16 и 23 января, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в государственном бюро расследований.
Футбол
Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»
В текущем сезоне Лиги 1 Осимхен провел 18 матчей, забил 10 голом и отдал 4 ассиста.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием "Голландия": квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.
Спорт
Лыжник Устюгов может сняться с «Тур де Ски» из-за рождения ребенка
Российский лыжник Сергей Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за скорого пополнения в семействе.
Политика
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Хоккей