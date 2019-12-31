Финансы
RT на русскомКак могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020-го аналитики прогнозируют укрепление рубля, но со второй половины года всё окажется немного сложнее. Эксперты не исключают несколько вариантов развития событий на валютном рынке.
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Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Футбол
«Милан» представит Ибрагимовича в пятницу
Здоровье
Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность
На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Московским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СКР по региону опубликовано видео с места взрыва бытового газа в многоэтажке областного центра.
Гаджеты
Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi готовит обновление для смартфона своего суббренда Redmi Note 8, о чем рассказал инсайдер Мукул Шарма.
Происшествия
Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Происшествия
Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске
Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием "Голландия": квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Политика
Военные США применили газ против протестующих в Багдаде
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Происшествия
На кировского депутата, убившего собак, завели уголовное дело
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
На месте пожара в трёхэтажном жилом доме в Астрахани найдено тело одного погибшего, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, вместо нее начал работу офис генерального прокурора, сообщается на сайте ведомства 2 января.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в Китае
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Транспорт
ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России
ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
Политика
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Происшествия