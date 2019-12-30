Финансы
RT на русскомКак могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
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Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Футбол
Защитник «Арсенала» Чемберс выбыл на 6-9 месяцев из-за травмы колена
Защитник «Арсенала» Кэлум Чемберс выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
Греция, Израиль и Кипр создадут Восточносредиземноморский газопровод
Трехстороннее соглашение о начале строительства Восточносредиземноморского газопровода (EastMed) было подписано между Грецией, Израилем и Кипром, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Музыка
Шнуров пошутил над проигрышем своего подопечного на шоу «Голос»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пошутил над своим подопечным в проекте «Голос» Антоном Токаревым, который проиграл певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи практического экзамена на права
Госавтоинспекция предполагает заменить процедуру оценки практического экзамена при получении водительских прав, заявил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, 2 января сообщает РИА Новости.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой
Автомобильные эксперты дали несколько советов, которые помогут безопасно и достаточно быстро прогреть машину перед поездкой в холодное время года.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Политика
Жириновский рассказал, к чему приведет ввод турецких войск в Ливию
Депутат Государственной Думы, лидер Либерально демократической партии Владимир Жириновский прокомментировал решение парламента Турции, который разрешил отправку турецких войск на территорию Ливии.
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Технологии
Китайские бренды объединились для создания аналога Apple AirDrop
Как стало известно, совместный проект крупнейших китайских техногигантов в лице Vivo, Oppo и Xiaomi находится на максимально близкой от полноценного официального запуска точке.
Происшествия
В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека
В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.