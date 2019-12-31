Экономика

RT на русскомRT на русскомКак могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
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Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:00

Как могут измениться курсы рубля, доллара и евро в новом году

Политическая Экспертиза06:35

Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Sputnik Абхазия00:55
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
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Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
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Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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Электрический Ford Mustang Mach-e появился на городских улицах

Совсем недавно, а именно в ноябре прошлого года, Ford показал прототип своего первого электрического кроссовера Mustang Mach-e на автошоу в Лос-Анджелесе.
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Панарин стал третьей звездой декабря в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ. Набрав 22 (10+12) очка в 14 матчах.
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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
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Горящий мужчина упал с крыши дома в Петербурге на прохожую

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Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
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В результате ДТП четыре человека погибли и еще четыре пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина

На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
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Один из нападавших на пост ДПС в Магасе арестован

По некоторым данным, ответственность за нападение на пост ДПС взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство".
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Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год

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Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
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В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
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Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
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Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
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Щенок выбежал на поле во время тренировки «Шеффилд Юнайтед»

Во время тренировки «Шеффилд Юнайтед» на поле выбежал щенок. Он немного побегал по полю и пометил одну из тренировочных отметок.
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Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео

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Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
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