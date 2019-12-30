Экономика

Sputnik АбхазияSputnik АбхазияРубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.
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Финансисты сделали прогноз на курс доллара в 2020 году

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Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

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Как могут измениться курсы рубля, доллара и евро в новом году

Политическая Экспертиза06:35

Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Sputnik Абхазия00:55
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

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Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
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Платежи за воду снизит разработка ПГУ

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По мнению Валерия Фокина, в последнее время сложилась трагическая ситуация, когда в театрах нет скамейки запасных, нет художественных руководителей, которые могли заменить ушедших мастеров старшего поколения, а 59-летний Рыжаков, будучи режиссером и имея опыт руководства, как раз может это сделать Закономерным назвал назначение худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.
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Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
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Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
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В результате погибли два человека, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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