Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.

Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Общество Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге «В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.

Общество Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Хоккей Брагин: «Важность матча немного придавливала» Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швейцарией (3:1) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.

Происшествия Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.

Театры Новое время «Современника»: Виктор Рыжаков стал худруком По мнению Валерия Фокина, в последнее время сложилась трагическая ситуация, когда в театрах нет скамейки запасных, нет художественных руководителей, которые могли заменить ушедших мастеров старшего поколения, а 59-летний Рыжаков, будучи режиссером и имея опыт руководства, как раз может это сделать Закономерным назвал назначение худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Общество Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия» Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.

Шоу-бизнес Пышные формы дочери Абрамовича взбудоражили Сеть Для ажиотажа многие звезды придумывают сложные пиар-ходы, а вот Софии Абрамович для этого достаточно лишь опубликовать несколько фотографий в купальнике, шортах или платьях-мини, и вся «Сеть уже стоит на ушах».

Транспорт Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро.

Армия и оружие Новые российские лазеры снизят мировой спрос на американское оружие Новое российское лазерное оружие будет пользоваться большим спросом на рынке вооружений и снизит мировой интерес к американскому оружию, рассказал ФБА "Экономика сегодня" военный эксперт, член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.

Политика Трамп собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию Собранная сумма уже превышает ту, что была у кампании президента Демократической партии Барака Обамы в конце 2011 года.