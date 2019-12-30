Экономика
Sputnik АбхазияРубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году
Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний.
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Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Хоккей
Брагин: «Важность матча немного придавливала»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швейцарией (3:1) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.
Театры
Новое время «Современника»: Виктор Рыжаков стал худруком
По мнению Валерия Фокина, в последнее время сложилась трагическая ситуация, когда в театрах нет скамейки запасных, нет художественных руководителей, которые могли заменить ушедших мастеров старшего поколения, а 59-летний Рыжаков, будучи режиссером и имея опыт руководства, как раз может это сделать Закономерным назвал назначение худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Шоу-бизнес
Пышные формы дочери Абрамовича взбудоражили Сеть
Для ажиотажа многие звезды придумывают сложные пиар-ходы, а вот Софии Абрамович для этого достаточно лишь опубликовать несколько фотографий в купальнике, шортах или платьях-мини, и вся «Сеть уже стоит на ушах».
Футбол
Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом
Транспорт
Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии
Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро.
Армия и оружие
Новые российские лазеры снизят мировой спрос на американское оружие
Новое российское лазерное оружие будет пользоваться большим спросом на рынке вооружений и снизит мировой интерес к американскому оружию, рассказал ФБА "Экономика сегодня" военный эксперт, член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Политика
В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к крымским татарам.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов
Политика
Трамп собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию
Собранная сумма уже превышает ту, что была у кампании президента Демократической партии Барака Обамы в конце 2011 года.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В результате погибли два человека, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Футбол
Харри Кейн и Нголо Канте вошли в команду недели FIFA 20
1 января EA Sports представила новую команду недели FIFA 20.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Кино