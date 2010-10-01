Финансы

RT на русскомRT на русскомКак могут измениться курсы доллара и евро в августе

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За месяц курс доллара прибавил около 4% и превысил отметку 74 рубля, а курс евро вырос более чем на 10% и достиг 88 рублей. Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
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Падение рубля спровоцировали иностранные инвесторы

Kazanfirst.ru01:11

Как могут измениться курсы доллара и евро в августе

RT на русскомвчера в 05:53
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
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Общество

Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа

Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com вчера в 01:49
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
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Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск России, вышло на приемо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 05:51
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com вчера в 02:03
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Происшествия

Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков с судна на Курилах

Газета.Ru 01:05
Здоровье

Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы

Live24 вчера в 03:29
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Здоровье

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ вчера в 12:29
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
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Космос

Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать

Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
РИА Новости 30 июля в 13:38
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Хоккей

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Баскетбол

«Индиана» обыграла «Филадельфию» в матче НБА, Уоррен набрал 53 очка

РИА Новости 00:32
Общество

В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август

ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Хоккей

«Виннипег» проиграл «Калгари» в матче квалификации Кубка Стэнли

"Калгари Флэймз" одержал победу над "Виннипег Джетс" в первом матче квалификационного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 01:19
Общество

Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами

Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный вчера в 07:49
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Происшествия

За сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 79 человек

За прошедшие сутки в Кузбассе у 79 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 01:11
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Происшествия

Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
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Наука

Власти заинтересованы в строительстве передового предприятия TSMC в Китае

Появление передового предприятия TSMC в Китае часть проблем могло бы решить, но атака США на Huawei даёт поводы для беспокойства, поскольку подобные инициативы могут быть заблокированы американскими властями.
3DNews 00:36
Космос

Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме от стыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
РБК вчера в 20:09
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
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Автоспорт

Квят занял 11-е место в третьей практике Гран-при Великобритании

Гран-при проходит с 31 июля по 2 августа. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-е время (+1,203).
Общественная служба новостей вчера в 08:34
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Кино

Netflix снимет фильм по игре Beyond Good & Evil

Netflix занимается созданием фильма по мотивам игры Beyond Good & Evil.
Газета.Ru вчера в 20:19
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
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Экономика

Цена золота на торгах в США обновила исторический максимум

Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум.
Деловое.ТВ 31 июля в 04:27
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Политика

Киев заставят ответить за сбитый на Донбассе Boeing МН17

Эксперты полагают, что Киев намеренно не закрыл воздушное пространство над Донбассом, что привело к страшной катастрофе.
Rusvesna.su 01:00
Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Экономика

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
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Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
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Общество

Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета вчера в 20:35
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