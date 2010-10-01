Финансы
RT на русскомКак могут измениться курсы доллара и евро в августе
За месяц курс доллара прибавил около 4% и превысил отметку 74 рубля, а курс евро вырос более чем на 10% и достиг 88 рублей. Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
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Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Аргументы и Факты 31 июля в 14:18
Здоровье
Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:14
Космос
Конспирологи рассказали, что будет, если попасть в черную дыру
Конспирологи рассказали, что будет, если человек попадет в черную дыру.
Актуальные Новости вчера в 00:45
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru вчера в 19:07
Футбол
«Зенит» поддержал лондонский «Арсенал», разбивший Кубок Англии
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на эпизод, случившийся после завершения финального матча Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» (2:1).
ProstoProSport вчера в 16:22
Происшествия
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
Игры
Far Cry, Assassin’s Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%
Онлайн-магазин Uplay запустил новую акцию, в рамках которой Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%.
Ferra вчера в 09:33
Космос
Полет двух космических туристов на МКС запланирован на конец 2021 года
Как сообщил Роскосмос, в соответствии с договором с американской компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, в конце 2021 года «состоится пуск с участием двух туристов», их имена будут названы в начале 2021 года.
Взгляд.ру вчера в 17:30
Политика
Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok из-за Трампа
Переговоры китайской компании ByteDance и американской Microsoft о продаже приложения TikTok приостановлены, сообщают источники.
Взгляд.ру вчера в 17:52
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал, что ожидает тех, кто обидит Россию
Напомним, 2 августа в России традиционно празднуется день ВДВ и в нынешнем году исполняется 90 лет с момента создания этого рода войск.
REGNUM 02:00
Происшествия
Возбуждено ещё одно дело после находки тел на турбазе в Алтайском крае
RT на русском 02:55
Гаджеты
LG выпустит 5G-смартфоны в конце 2020 года
Южнокорейский производитель техники LG планирует выпустить бюджетные смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения в текущем полугодии.
NewInform 02:41
Политика
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru вчера в 06:23
Общество
Россиян предостерегли от покупки готового фарша
Историк кулинарии Антон Прокофьев рекомендовал не покупать готовый фарш, так как нельзя определить его точный состав, и в фарше может оказаться мало мяса, но при этом много жира и хрящей.
Известия 02:50
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Общество
Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 07:47
Политика
ВФБП подозревает Киев в причастности к крушению самолета МН17
Расследование дела о крушении самолета малайзийских авиалиний фактически зашло в тупик.
Экономика сегодня 02:24
Футбол
Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России
News.ru вчера в 12:17
Авто
Команда Williams задумывается о повторении Mercedes
Car.ru вчера в 10:50
Политика
Экс-глава Украины предложил привлечь США к урегулированию в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве
Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
ФАН вчера в 13:49
Кино
Раскрыт сюжет последнего эпизода «Ходячих мертвецов» в 2020 году
Недавно стало известно, что эпизод все-таки выйдет в эфир 4 октября 2020 года и, по заверениям режиссера Грега Никотеро, шокирует зрителей.
Киноафиша России 31 июля в 05:38
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной.
Weacom.ru 01:01
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20