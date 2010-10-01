За месяц курс доллара прибавил около 4% и превысил отметку 74 рубля, а курс евро вырос более чем на 10% и достиг 88 рублей. Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.

Как могут измениться курсы доллара и евро в августе

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