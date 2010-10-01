Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро. По словам опрошенных RT аналитиков, в ближайший месяц одним из ключевых факторов для динамики рубля станет положение дел на мировом рынке нефти.

Как могут измениться курсы доллара и евро в июле

Политика На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 715

Шоу-бизнес Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости. 33

Футбол Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью Создавали на флангах преимущество, но при передаче мяча в середину не хватало игрока, особенно при верховых передачах, - сказал по окончании матча главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

Общество Автознак «Инвалид» утрачивает статус Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. 31

Происшествия Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию Мужчина из Франции во время лечения коронавирусной инфекции начал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекцией, не связанной с сексуальным возбуждением. 5

Политика Германия стала председателем Совета Евросоюза С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Хорватии к Германии. Главенство ФРГ в Совете продлится до конца 2020 года. 4

Футбол Отец Гризманна назвал тренера «Барселоны» Сетьена пассажиром Отец нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна отреагировал на высказывания главного тренера каталонцев Кике Сетьена относительно французского футболиста, сообщает Marca.

Политика Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу. 82

Энергетика Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ Киев, 1 июля 2020, 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.

Культура Дочь Сергея Бодрова дебютировала на сцене в качестве ведущей Девушка пошла по стопам отца и стала актрисой. А на днях Ольга дебютировала в новом для себя амплуа.

Энергетика Иран возобновил поставки газа в Турцию Иран возобновил поставки газа в Турцию, которые были приостановлены три месяца назад из-за подрыва на газопроводе.

Баскетбол Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.

Авто Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы В следующем году в ассортимент модификаций нового Santa Fe войдет подключаемая гибридная версия, которая использует тот же двигатель с турбонаддувом, но в сочетании с более мощным электромотором мощностью 90 л.с. и литий-ионной полимерной батареей на 13,8 кВт/ч. 13