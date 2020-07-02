Финансы
RT на русскомКак могут измениться курсы доллара и евро в июле
Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро. По словам опрошенных RT аналитиков, в ближайший месяц одним из ключевых факторов для динамики рубля станет положение дел на мировом рынке нефти.
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Политика
ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов
ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
RT на русском 02:56
Политика
Поправки поддержали 77,92% россиян после обработки 100% протоколов
ЦИК закончил обработку всех протоколов по России, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес
Дочь Джонни Деппа прошлась по Парижу без бюстгальтера
Отмечается, что 21-летняя модель прошлась по улицам столицы Франции — Парижа — без бюстгальтера, в короткой черной юбке с заниженной талией.
ФАН вчера в 05:44
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru вчера в 10:27
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Армия и оружие
На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
Политика
Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию
Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса
Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
Происшествия
В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка
Личность погибшего установлена — он находился в федеральном розыске, объявленном полицией Сунтарского района Якутии за совершение тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД края.
REGNUM 01:49
Политика
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Происшествия
В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой
В подмосковном Красногорске четырехлетняя девочка попала в реанимацию из-за выброшенного из окна многоэтажки пакета с мусором.
Вести.Ru 01:47
Происшествия
В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
Происшествия
Журналисты «Новой газеты» Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию
Журналисты "Новой газеты" Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию.
Эхо Москвы 02:42
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Происшествия
В Новосибирской области больше 100 человек умерли от коронавируса
В Новосибирской области за минувшие сутки заболело коронавирусом 92 человека. Всего же зараженных в регионе 6177.
ИА 1-Line 02:27
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова.
Forbes 02:22
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Общество
В Крыму за сутки выявили семь случаев коронавируса
Семь человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" выявили в Крыму за последние сутки, выздоровели 17, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:22
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru 30 июня в 11:32
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53