Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро. По словам опрошенных RT аналитиков, в ближайший месяц одним из ключевых факторов для динамики рубля станет положение дел на мировом рынке нефти.

Как могут измениться курсы доллара и евро в июле

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