Финансы
RT на русскомКак могут измениться курсы доллара и евро в июле
Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро. По словам опрошенных RT аналитиков, в ближайший месяц одним из ключевых факторов для динамики рубля станет положение дел на мировом рынке нефти.
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Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 15:11
Общество
В Москве поправки в очном голосовании поддержали 65,7% избирателей
В Москве в очном голосовании за поправки к конституции проголосовали 65,7%, против - 33,3%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки 85,1% протоколов.
РИА Новости 18:32
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Футбол
Карпин: снимаю перед игроками шляпу за матч с «Краснодаром»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признался, что снимает шляпу перед игроками за матч с "Краснодаром".
РИА Новости 17:38
Политика
Более 80% петербуржцев одобрили поправки в Конституцию
Более 80% участников голосования по итогам обработки 21,58% протоколов одобрили поправки в Конституцию РФ в Петербурге, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко во время выступления в медиацентре Союза журналистов России.
РИА Новости 17:29
Общество
В Москве аннулируют бюллетени на участке, где возможен вброс
Московский Комсомолец 18:39
Футбол
Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Авто
«АвтоВАЗ» в четвертый раз за полгода повысил цены на все модели
«АвтоВАЗ» в четвёртый раз за полгода повысил цены на всю продукцию.
Motor 16:23
Политика
Помпео призвал Турцию оставить собор Святой Софии музеем
Аргументы и Факты 17:02
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Общество
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию
В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
Игры
Apple расторгла контракты с разработчиками сервиса Arcade
Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с разработчиками сервиса Arcade.
RuNews24.ru 06:15
Авто
Kia подтвердила приостановку продаж кроссовера Seltos в России
Как пишут СМИ, в компании обозначили, что блокировка рулевого колеса в некоторых комплектациях не соответствует требованиям по сертификатам, а потому некоторые сборки кроссовера Seltos еще в начале июня были временно сняты с продаж в нашей стране.
Car.ru вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
CT news 06:08
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news вчера в 10:26
Общество
В британском соборе появится «Тайная вечеря» с темнокожим Христом
На алтаре Сент-Олбанского собора в Британии появится картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
Российская газета 06:40
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru вчера в 00:54
Здоровье
27 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 1,6 %. Всего в регионе выявлено 1734 случая COVID-2019.
Телепорт 02:50
Культура
Создатель сериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
Сериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. К выпуску готовят два новых сезона, спин-оффы и специальные эпизоды.
Телеканал 360° 16:12
Кино
Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона
Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру вчера в 08:01
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Футбол
«Милан» ушел от поражения в матче со СПАЛом в чемпионате Италии
СПАЛ и "Милан" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Ферраре завершилась со счетом 2:2.
РИА Новости 18:02