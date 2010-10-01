Финансы
RT на русскомКак могут измениться курсы доллара и евро в июле
Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро. По словам опрошенных RT аналитиков, в ближайший месяц одним из ключевых факторов для динамики рубля станет положение дел на мировом рынке нефти.
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Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Общество
За поправки к Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28%
За изменение Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28% из участвовавших в голосовании жителей региона, против поправок 34,84%, сообщает ЦИК 1 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 17:07
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
Космос
Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Единоборства
Американский комментатор восхитился фото Александра Карелина
Американский комментатор Джо Роган оценил архивную фотографию трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Александра Карелина.
РИА Новости 18:44
Футбол
Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
РИА Новости 15:36
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
Общество
Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам
Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года.
РБК вчера в 11:02
Политика
Почти 79% жителей Приморья проголосовали за поправки к конституции
Поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% жителей Приморья, принявших участие в общероссийском голосовании, или 723 тыс. 89 человек, сообщил в четверг журналистам зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников.
ТАСС 20:40
Кино
Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»
В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру 13:18
Футбол
700-й мяч в карьере забил аргентинский футболист Лионель Месси
Накануне в матче «Барселона» – «Атлетико» чемпионата Испании по футболу свой 700-й мяч в карьере забил аргентинский форвард Лионель Месси Сообщается, что на 50-ой минуте в ворота «Атлетико» главный арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал Месси.
КМВ Новости 03:16
Общество
В Москве аннулируют бюллетени на участке, где возможен вброс
Московский Комсомолец 18:39
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Наука
В США ученые раскрыли секрет полета украшенных древесных змей
Новые знания помогут ученым в создании роботов «под пресмыкающихся».
Evo-rus.com 03:13
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК 17:00
Спорт
Devolver Digital проведет презентацию своих игр 11 июля
Посмотреть мероприятие от издателя можно будет 11 июля в 22:00 по московскому времени на Twitch и в Steam.
Srnsk 17:24
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск, 30 июня 2020, 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 00:42
Культура
ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне
Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
News.ru 11:02
Здоровье
Восемь Ford скорой помощи класса «С» поступили в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 10:22
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Здоровье
В Хабаровском крае коронавирусом заразились 4300 человек
Напомним, за время наблюдения в Хабаровском крае выявлено 4 300 случаев заражения коронавирусом, при этом 2 182 пациента успешно справились с заболеванием и 29 человек умерло.
ИА Красная Весна 10:26
Общество
В Якутии за поправки в Конституцию проголосовали 58,34% избирателей
За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 58,34% жителей Якутии, против — 40,65%, свидетельствуют данные ЦИК России, сообщает РИА Новости.
ИА ЯСИА 18:26