Финансы

RT на русскомRT на русскомКак могут измениться курсы доллара и евро в июле

Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро. По словам опрошенных RT аналитиков, в ближайший месяц одним из ключевых факторов для динамики рубля станет положение дел на мировом рынке нефти.
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Курсы валют ЦБ РФ на 1 июля: 70,4413 руб/доллар США и 79,1901 руб/евро

SIA.ru07:00

Как могут измениться курсы доллара и евро в июле

RT на русском11:14

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля

9111.ru08:02

Аналитики рассказали, когда пошатнется доллар

ФАН13:11

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 70,4413 руб., курс евро - 78,9929 руб

Финмаркет02:02

Курс валют 30 июня: доллар и евро растут на торгах

Свободная Прессавчера в 04:25
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
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Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

МонаВиста 12:10
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Общество

За поправки к Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28%

За изменение Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28% из участвовавших в голосовании жителей региона, против поправок 34,84%, сообщает ЦИК 1 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 17:07
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия 20:35
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Космос

Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский

Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Единоборства

Американский комментатор восхитился фото Александра Карелина

Американский комментатор Джо Роган оценил архивную фотографию трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Александра Карелина.
РИА Новости 18:44
Футбол

Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

РИА Новости 15:36
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
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Общество

Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

Ведомости 12:55
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Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости 16:16
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Здоровье

На Украине выросло число заболевших коронавирусом

Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
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Общество

Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам

Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года.
РБК вчера в 11:02
Политика

Почти 79% жителей Приморья проголосовали за поправки к конституции

Поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% жителей Приморья, принявших участие в общероссийском голосовании, или 723 тыс. 89 человек, сообщил в четверг журналистам зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников.
ТАСС 20:40
Кино

Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»

В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру 13:18
Футбол

700-й мяч в карьере забил аргентинский футболист Лионель Месси

Накануне в матче «Барселона» – «Атлетико» чемпионата Испании по футболу свой 700-й мяч в карьере забил аргентинский форвард Лионель Месси Сообщается, что на 50-ой минуте в ворота «Атлетико» главный арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал Месси.
КМВ Новости 03:16
Общество

В Москве аннулируют бюллетени на участке, где возможен вброс

Московский Комсомолец 18:39
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
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Наука

В США ученые раскрыли секрет полета украшенных древесных змей

Новые знания помогут ученым в создании роботов «под пресмыкающихся».
Evo-rus.com 03:13
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Экономика

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК 17:00
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Спорт

Devolver Digital проведет презентацию своих игр 11 июля

Посмотреть мероприятие от издателя можно будет 11 июля в 22:00 по московскому времени на Twitch и в Steam.
Srnsk 17:24
Происшествия

Автомобиль сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 30 июня 2020, 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 00:42
Культура

ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне

Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
News.ru 11:02
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Здоровье

Восемь Ford скорой помощи класса «С» поступили в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита 10:22
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
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Здоровье

В Хабаровском крае коронавирусом заразились 4300 человек

Напомним, за время наблюдения в Хабаровском крае выявлено 4 300 случаев заражения коронавирусом, при этом 2 182 пациента успешно справились с заболеванием и 29 человек умерло.
ИА Красная Весна 10:26
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Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news 07:02
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Общество

В Якутии за поправки в Конституцию проголосовали 58,34% избирателей

За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 58,34% жителей Якутии, против — 40,65%, свидетельствуют данные ЦИК России, сообщает РИА Новости.
ИА ЯСИА 18:26
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