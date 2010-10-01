Официальный курс американской валюты ЦБ установил на уровне 70,44 руб. Снижение по сравнению с предыдущим показателем составил 0,00 коп. Курс европейской валюты установлен на уровне 79,19 руб. – рост на 19,72 коп.

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