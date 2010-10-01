Экономика
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля
Официальный курс американской валюты ЦБ установил на уровне 70,44 руб. Снижение по сравнению с предыдущим показателем составил 0,00 коп. Курс европейской валюты установлен на уровне 79,19 руб. – рост на 19,72 коп.
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Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Политика
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
Здоровье
В Ростовской области жертвами коронавируса стали 130 человек
Жертвами вируса стали 130 человек. Скончались на 2 июля еще три пациента.
Батайское время 03:46
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Футбол
Гвардиола подтвердил переход Сане в «Баварию»
Газета.Ru 02:35
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Общество
На Урале в больнице для пациентов с COVID-19 скончалась депутат
Депутат Екатеринбургской городской думы Елена Дерягина скончалась утром в четверг в городской больнице, принимающей пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:44
Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Продюсер подчеркнул, что российские звезды, "работают, как крепостные", в отличие от зарубежных знаменитостей, которые зарабатывают на музыкальных фестивалях и эфирах на телевидении, сообщает "Собеседник.ru".
Народные новости 02:17
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
Политика
Объявлены итоги голосования по Конституции в Новосибирской области
В Новосибирской области объявили окончательные итоги голосования по изменениям в Конституцию России.
АиФ Новосибирск 03:12
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили вчера в 05:43
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
Отмечается, «Оренбургу» Роспотребнадзор запретил проводить матч из-за вспышки коронавируса в команде.
Vprognoze.ru вчера в 07:03
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Футбол
Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов
Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины.
Чемпионат 03:08
Общество
Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади
Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
Народные новости вчера в 17:05
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Футбол
«Иртыш» подписал вратаря «Ротора» и еще ряд новичков
Состав команды пополнили вратарь Даниил Авдюшкин из «Ротора», завершавший минувший сезон в «Томи» защитник Андрюс Рукас, а также двое игроков «Луча» — полузащитник Антон Кротов и нападающий Руслан Гордиенко.
Матч ТВ 03:24
Политика
В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосование и одобрения изменений в Конституции.
URA.Ru 03:48
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 30 июня в 09:39
Экономика
В каких городах выросли цены на новостройки
По итогам первого полугодия в 70 крупных городах с населением более 300 тысяч человек цены на новостройки выросли в цене на шесть процентов, следует из данных исследования федерального портала.
Российская газета вчера в 23:00
Авто
Hyundai построит в России завод по производству двигателей
В дальнейшем планируется выпускать ежегодно до 330 000 двигателей. Строительство обойдется в 13,1 млрд рублей инвестиций.
Evo-rus.com 00:44
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей.
Инфорос 02:19