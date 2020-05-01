По итогам апреля российская валюта смогла частично оправиться от потерь марта. Так, за последний месяц курс доллара на Московской бирже снизился на 5,1% — с 78,4 до 74,4 рубля, а курс евро — на 5,9%, с 86,5 до 81,4 рубля.

Как могут измениться курсы доллара и евро в мае

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