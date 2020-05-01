Финансы

RT на русскомRT на русскомКак могут измениться курсы доллара и евро в мае

По итогам апреля российская валюта смогла частично оправиться от потерь марта. Так, за последний месяц курс доллара на Московской бирже снизился на 5,1% — с 78,4 до 74,4 рубля, а курс евро — на 5,9%, с 86,5 до 81,4 рубля.
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Как могут измениться курсы доллара и евро в мае

RT на русском11:00

Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников

Утро.ru07:08

Названы причины обвала рубля

Рамблер02:49

Вступил в силу новый пакт ОПЕК+: Эксперты ждут «интересную ситуацию» с курсом рубля в мае

Царьград01:38

Курс доллара: названа причина обвала рубля

Expert.ru01:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:22, Ашберн

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Общество

В Ставрополье введен режим ЧС из-за заморозков и засухи

В Минсельхозе Ставропольского края агентству РИА "Новости" сообщили о том, что в восточных районах региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков и засухи.
Pravda.Ru 09:16
2
Транспорт

Московские автомобилисты жалуются на сбой в системе пропусков

Пользователи говорят, что штрафы им пришли за 22 апреля. Это могло быть связано со сбоем в пропускной системе.
Эхо Москвы 09:02
2
Политика

Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
122
Общество

Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
1
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
4,1K
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
14
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
379
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
6,2K
Общество

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
123
Экономика

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 04:10
210
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

РИА Новости 01:25
7
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
2
Политика

Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
795
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
5,7K
Политика

Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
62
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
68
Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.
РИА Новости 11:10
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
3,4K
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета 29 апреля в 20:37
2,3K
Здоровье

«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:57
116
Общество

ОГЭ для 9-классников могут отменить

В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
10
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
28
Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
1K
Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 29 апреля в 12:21
1,4K
Энергетика

Трейдеры опасаются роста цен на бензин из-за снижения продаж на бирже

Трейдеры и владельцы независимых АЗС опасаются роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за двукратного снижения нормы обязательной продажи нефтепродуктов на бирже, сообщает РБК.
Коммерсантъ 10:55
1
Общество

Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью

Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
519
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
138
Общество

Россияне изменили представление об идеальной зарплате

За последний год размер идеальной зарплаты, по мнению россиян, уменьшился с 66 тыс. до 59 тыс. руб. К такому выводу пришли авторы исследования компании "Сбербанк Страхование жизни", посвященного оценке справедливого и достойного уровня оплаты труда (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 22:16
13
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Ведомости 03:25
932
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
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