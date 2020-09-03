Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты
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Утро 3 сентября в Минске началось шествием и митингом «в связи с окончанием Второй мировой войны». Участники митинга собирались возле «домика РСДРП», как они его называли, и этим уже многое было сказано (про этот митинг).В источнике