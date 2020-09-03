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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Утро 3 сентября в Минске началось шествием и митингом «в связи с окончанием Второй мировой войны». Участники митинга собирались возле «домика РСДРП», как они его называли, и этим уже многое было сказано (про этот митинг).В источнике

NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»
РБК00:42
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Россиянам могут упростить процедуру получения налогового вычета

Вычет начислят гражданину, если у ФНС будут сведения о полученном налогоплательщиком ипотечном кредите, инвестиционном счете, а также подтверждение от финансовых организаций расходов россиянина, пишет РИА Новости.
Слово и Деловчера в 03:44
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Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru03:13
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Huawei может уйти с рынка смартфонов

Отмечается, что компании с трудом, но удалось справиться с первыми ударами, которые смартфонам Huawei нанесла корпорация Google, прекратившая поддерживать свои сервисы.
Rusbankrot.ruвчера в 01:36
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Перечень бесплатных жизненно важных лекарств увеличится для вологодских льготников

«Если пациент-льготник отказывается от социального пакета в пользу денежной компенсации, которая составляет около 880 рублей в месяц, он лишает себя шанса получить курс лечения бесплатно вне зависимости от стоимости лекарств», - рассказала заместитель губернатора Лариса Каманина.
ВЕСТИ35.РФ03:02

Тренер сборной Швейцарии: «Мы хорошо себя показали в матче с Украиной»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги Наций против Украины (1:2).Сегодня по игре мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты в последнее время.
Soccer.ru01:04

Индия укрепляет позиции в приграничном с Китаем районе Ладакх

Нью-Дели, 4 сентября 2020, 08:49 — REGNUM Военные индии заняли позиции на южном берегу озера Пангонг в приграничном с Китаем регионе Ладакх, где несколько недель назад произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими.
REGNUM01:49
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Съемки «Бэтмена» остановлены из-за заражения Паттинсона коронавирусом

Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена в Великобритании приостановлены из-за заболевания исполнителя главной роли Роберта Паттинсона коронавирусом, сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на компанию Warner Bros.
РИА Новости03:44
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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