Как на российском авторынке отразится закрытие автосалонов

Российская газета 12

Многие дилерские центры из-за вынужденного простоя в апреле-июне текущего года, обусловленного пандемией коронавируса, были вынуждены закрыться. Но эксперты уверены, что конкуренция среди оставшихся "на плаву" автосалонов не станет менее жесткой.