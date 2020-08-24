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Новые автомобили
Новые автомобили

Как на российском авторынке отразится закрытие автосалонов

Многие дилерские центры из-за вынужденного простоя в апреле-июне текущего года, обусловленного пандемией коронавируса, были вынуждены закрыться. Но эксперты уверены, что конкуренция среди оставшихся "на плаву" автосалонов не станет менее жесткой.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Построенные в свое время более 4 тыс. автосалонов были рассчитаны на объемы продаж более 3,5 млн машин в год, а текущая емкость российского авторынка в 2,5 раза меньше.
Российская газетавчера в 07:53
Подробнее о событии
SpeedMe

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

SpeedMeвчера в 16:32
Тарантас Ньюс

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Тарантас Ньюсвчера в 08:56
Car.ru

Как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

Car.ruвчера в 12:40
Pnzdrive

Что повлечет за собой массовое закрытие автосалонов в России

Pnzdriveвчера в 12:40
Picsnews.net

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Picsnews.netвчера в 11:18
CarsWeek.ru

Рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности авто

CarsWeek.ruвчера в 12:56
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газетавчера в 07:53

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Пластический хирург объяснил появление второго подбородка у блогеров

Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работой в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы — так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы, — объяснил хирург.
iReactor00:03
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Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400

Россия заключила контракт с Турцией на поставку второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме «Армия-2020», передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 07:29
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