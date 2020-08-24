Как на российском авторынке отразится закрытие автосалонов
Многие дилерские центры из-за вынужденного простоя в апреле-июне текущего года, обусловленного пандемией коронавируса, были вынуждены закрыться. Но эксперты уверены, что конкуренция среди оставшихся "на плаву" автосалонов не станет менее жесткой.В источнике
С чего всё началось
Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин
Построенные в свое время более 4 тыс. автосалонов были рассчитаны на объемы продаж более 3,5 млн машин в год, а текущая емкость российского авторынка в 2,5 раза меньше.
Российская газетавчера в 07:53
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