Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Live24
Live24

Как на российском авторынке отразится закрытие автосалонов

Пандемия спровоцировала повсеместное закрытие дилерских центров, что выразилось в заметном неудобстве для автовладельцев. По словам аналитиков, первыми пострадали владельцы авто из небольших городов.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Построенные в свое время более 4 тыс. автосалонов были рассчитаны на объемы продаж более 3,5 млн машин в год, а текущая емкость российского авторынка в 2,5 раза меньше.
Российская газетавчера в 07:53
Подробнее о событии
Picsnews.net

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Picsnews.netвчера в 11:18
CarsWeek.ru

Рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности авто

CarsWeek.ruвчера в 12:56
Car.ru

Как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

Car.ruвчера в 12:40
Pnzdrive

Что повлечет за собой массовое закрытие автосалонов в России

Pnzdriveвчера в 12:40
SpeedMe

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

SpeedMeвчера в 16:32
Тарантас Ньюс

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Тарантас Ньюсвчера в 08:56
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газетавчера в 07:53

Основатель Cinema For Peace дал прогноз по состоянию Навального

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выживет, но несколько месяцев не сможет работать, заявил в интервью Bild основатель фонда Cinema for Peace Як Бизил, который организовал перелет Навального в Германию передает Reuters.
Основатель Cinema For Peace дал прогноз по состоянию Навального
Ведомости00:27
1,4K

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
Известия22:36

Путин наградил медалями Ушакова 17 американцев

Президент России Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США, входивших в годы Второй мировой войны в экипажи судов, доставлявших в составе так называемых северных конвоев в СССР военную технику и другую продукцию.
РБК01:33
18

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
107

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
200