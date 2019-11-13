Футбол
ЧемпионатКак наказали игрока «Айнтрахта», сбившего с ног тренера «Фрайбурга»
Штрайх специально увернулся от мяча, а спешивший выбросить аут Абрахам ударил его плечом и сбил с ног. Капитан «Айнтрахта» был на взводе, так как его команда уступала со счётом 0:1. Возможно, на реакцию игрока повлияло то, что тренер соперника сделал шаг в его сторону и что-то крикнул.
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Капитан «Айнтрахта», сбивший с ног тренера «Фрайбурга», дисквалифицирован на 7 недель
Sport24.ruвчера в 09:50
Капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года за удар тренера «Фрайбурга»
Спорт-Экспрессвчера в 10:48
Капитан «Айтрахта», сбивший с ног тренера, дисквалифицирован до конца декабря (видео)
Советский спортвчера в 10:39
Футболист «Айнтрахта» дисквалифицирован на семь недель за инцидент с тренером «Фрайбурга»
RT на русскомвчера в 10:26
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