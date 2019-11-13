Штрайх специально увернулся от мяча, а спешивший выбросить аут Абрахам ударил его плечом и сбил с ног. Капитан «Айнтрахта» был на взводе, так как его команда уступала со счётом 0:1. Возможно, на реакцию игрока повлияло то, что тренер соперника сделал шаг в его сторону и что-то крикнул.

Как наказали игрока «Айнтрахта», сбившего с ног тренера «Фрайбурга»

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