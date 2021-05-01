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Экономика

Как накопить на старость: эти 4 тактики помогут жить достойно на пенсии

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), к 2022 году средний размер пенсий в России может достигнуть почти ₽18,3 тыс. Даже если в будущем пенсия будет продолжать повышаться, цены тоже не стоят на месте. И если жить только на государственную пенсию, то придется отказаться от привычного образа жизни.В источнике
РБК
ФАН
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