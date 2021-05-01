По данным Пенсионного фонда России (ПФР), к 2022 году средний размер пенсий в России может достигнуть почти ₽18,3 тыс. Даже если в будущем пенсия будет продолжать повышаться, цены тоже не стоят на месте. И если жить только на государственную пенсию, то придется отказаться от привычного образа жизни.

РБК вчера в 03:33