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Как накопить на старость: эти 4 тактики помогут жить достойно на пенсии

Подумайте, какую сумму вы хотели бы дополнительно получать в старости каждый месяц и когда планируете выйти на пенсию.В источнике
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С чего всё началось

Как накопить на старость: эти 4 тактики помогут жить достойно на пенсии

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), к 2022 году средний размер пенсий в России может достигнуть почти ₽18,3 тыс. Даже если в будущем пенсия будет продолжать повышаться, цены тоже не стоят на месте. И если жить только на государственную пенсию, то придется отказаться от привычного образа жизни.
РБКвчера в 03:33

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Инвестирование может обеспечить россиянам значительную прибавку к пенсии

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РБКвчера в 03:33
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Сборная России разгромила команду Чехии со счётом 11:1 на юниорском ЧМ-2021

Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1. В составе победителей забивали Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров.
Чемпионат19:30

Губернатор Ставрополья сообщил о пяти погибших детях в ДТП с автобусом

В ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась детская спортивная команда, на Ставрополье погибли пять детей, девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
ТАСС30 апреля в 12:05

Шведский МИД вызвал посла России из-за ответных санкций Москвы

Ранее сотрудник пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон заявил ТАСС, что МИД планирует вызвать посла России в Швеции Виктора Татаринцева для выражения протеста из-за санкций России против европейских чиновников.
РБКвчера в 09:54

СМИ узнали об игнорировании властями Индии предупреждений о мутации COVID

Несмотря на предупреждение, миллионы людей, в основном без масок, посещали религиозные праздники и политические митинги, которые проводились премьер-министром Нарендрой Моди, лидерами правящей партии и оппозиционными политиками, уточняет агентство.
РБКвчера в 11:45

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал проявлять милосердие и заботу о людях, особенно во время эпидемии, следует из пасхального послания патриарха Кирилла, поступившего в РИА Новости.
РИА Новостивчера в 02:04