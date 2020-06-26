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Общество Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания. 1

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