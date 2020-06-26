Экономика
Российская газетаКак новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
REGNUM вчера в 07:53
Армия и оружие
Американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper получил новые возможности
Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper получил новые возможности.
Военное обозрение 03:32
Общество
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».
РБК 00:52
Армия и оружие
На «Армии-2020» представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники
Свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения представят на форуме "Армия-2020", из которых почти 700 единиц будут участвовать в динамическом показе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.
РИА Новости 05:00
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
RT на русском 05:12
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го.
РИА Новости вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд станут родителями
Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями. Об этом пишет Spletnik со ссылкой на западные СМИ.
RuNews24.ru 02:21
Политика
Лидер протестующих афроамериканцев пригрозил властям США
Глава организации "Black Lives Matter" Хоук Ньюсом поообещал "сжечь США".
Pravda.Ru вчера в 08:59
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21.
Вечерний курьер 03:07
Киберспорт
Призовой фонд The International 2020 превысил 20 миллионов долларов
25% с каждой транзакции идут в призовой фонд TI10. На данный момент фонд чемпионата мира уже превысил отметку в 20,7 миллиона долларов.
Матч ТВ 04:47
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Космос
Virgin Galactic успешно протестировала свой космоплан над Нью-Мексико
Суборбитальный ракетный космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo, построенный британской компанией Virgin Galactic, тестируют в различных режимах с 2016 года: и в режиме буксировки, и в режиме планирования, и с включенными ракетными двигателями.
Хайтек+ 04:56
Космос
Фото дня: МКС пересекает солнечный диск
Силуэт МКС с панелями солнечных батарей отлично просматривается на фоне жёлтого солнечного диска.
3DNews 03:12
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Армия и оружие
На параде в Москве впервые показали 24 образца новой военной техники
На прошедшем сегодня в Москве параде Победы, наряду с военной техникой, уже стоящей на вооружении и показанной на предыдущих парадах, участвовала и техника, которая демонстрировалась впервые.
Военное обозрение 24 июня в 05:10
Политика
Ветеран ВОВ отреагировал на слова Путина о Победе
В телетрансляцию с парада попала реакция одного из ветеранов, когда тот отреагировал на речь президента.
ИнфоСМИ 24 июня в 12:59
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 08:38
Армия и оружие
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»
Соединенные Штаты ликвидировали лидера сирийской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).
vtomske.ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Суд раскрыл прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Хёрд
Бывшая жена актёра Джонни Деппа Эмбер Хёрд ласково называла основателя компании SpaceX Илона Маска «человеком-ракетой» (rocketman).
News.ru вчера в 11:17
Общество
ВОЗ предупреждает о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев был зафиксирован рост числа новых случаев коронавируса за семь дней.
МИР 24 вчера в 15:14
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Космос
На борту микроспутника впервые создали квантовую запутанность
На борту микроспутника CubeSat ученые создали пары запутанных частиц света, которые можно использовать для передачи данных в системах защищенной квантовой связи.
ТАСС Наука вчера в 11:07
Экономика
Фондовые торги в США завершились ростом индексов
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе.
Росбалт 02:10
Спорт
Головоломка Superliminal выйдет на PS4, Xbox One и Switch уже 7 июля
Разработчики из студии Pillow Castle объявили, что их головоломка Superliminal выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC уже 7 июля.
Игромания.ру 04:28
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 24 июня в 12:18
Наука
В Нидерландах создали искусственную кожу для заживления ран
Специалисты из Нидерландов разработали искусственную кожу, которая помогает быстро заживлять раны.
Pravda.Ru 03:27
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55