Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

Армия и оружие На «Армии-2020» представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники Свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения представят на форуме "Армия-2020", из которых почти 700 единиц будут участвовать в динамическом показе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.

Общество Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России. 14

Шоу-бизнес Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд станут родителями Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями. Об этом пишет Spletnik со ссылкой на западные СМИ.

Армия и оружие Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400 Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21. 40

Киберспорт Призовой фонд The International 2020 превысил 20 миллионов долларов 25% с каждой транзакции идут в призовой фонд TI10. На данный момент фонд чемпионата мира уже превысил отметку в 20,7 миллиона долларов.

Космос Virgin Galactic успешно протестировала свой космоплан над Нью-Мексико Суборбитальный ракетный космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo, построенный британской компанией Virgin Galactic, тестируют в различных режимах с 2016 года: и в режиме буксировки, и в режиме планирования, и с включенными ракетными двигателями.

Космос Фото дня: МКС пересекает солнечный диск Силуэт МКС с панелями солнечных батарей отлично просматривается на фоне жёлтого солнечного диска.

Общество Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. 67

Политика СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России. 196

Общество ВОЗ предупреждает о новой вспышке коронавируса в Европе В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев был зафиксирован рост числа новых случаев коронавируса за семь дней. 1,2K

Космос На борту микроспутника впервые создали квантовую запутанность На борту микроспутника CubeSat ученые создали пары запутанных частиц света, которые можно использовать для передачи данных в системах защищенной квантовой связи. 1

Спорт Головоломка Superliminal выйдет на PS4, Xbox One и Switch уже 7 июля Разработчики из студии Pillow Castle объявили, что их головоломка Superliminal выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC уже 7 июля.