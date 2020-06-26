В России с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги, сообщает агентство «Прайм». Наибольший рост тарифов произойдет в Чеченской республике — там услуги ЖКХ подорожают на 6,4%. Индексация в размере 5-5,4% произойдет в Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

В РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля

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