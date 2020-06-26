Экономика
РамблерВ РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля
В России с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги, сообщает агентство «Прайм». Наибольший рост тарифов произойдет в Чеченской республике — там услуги ЖКХ подорожают на 6,4%. Индексация в размере 5-5,4% произойдет в Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
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Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
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В Подмосковье утонули трое детей
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Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа
Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа (фото - и видеогалерея — листайте вправо) К слову, недавно телеведущая обзавелась новым форматом — передачей "Осторожно, новости !", в которых рассказывает об актуальных событиях в мире.
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Realme представила смартфон Realme X3
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Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020
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Сбербанк оценил готовность молодежи откладывать на будущее
Поколение россиян в возрасте от 18 до 23 лет чаще откладывают деньги ежемесячно, чем их более старшие сограждане.
РБК 23:00
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском 21:35
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
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Российская газета вчера в 23:00
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Aston Martin начал тесты мотоцикла AMB 001
Модель AMB 001, созданную совместно с Brough Superior (компания существовала с 1919 по 1940 год, а в 2013 году бренд был возрожден), начали обкатывать на трассе.
Коммерсантъ 07:03
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«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»
Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт 11:30
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу
РИА Новости 17:14
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Kia готовит новый Kia Sorento для России
Премьера и старт продаж нового KIA Sorento в России ожидаются осенью 2020 года. Примерно в это же время он выйдет и на европейский рынок.
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Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Происшествия
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Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 22:32
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Общество
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости 20:49
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Губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию
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В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru вчера в 22:58
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
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Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину
"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
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Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
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OnePlus показала свой самый дешевый телевизор
iXBT.com 22:58
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05